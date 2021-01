"Det där handlar inte om nationalitet - det handlar om spelaren"

De har några av Sveriges bästa unga damspelare i truppen. Trots det har Brynäs valt att förstärka truppen med utländska spelare inför det kommande slutspelet i SDHL. Nu förklarar sportchefen Erika Grahm varför.

– Varje gång en back varit borta har vi känt oss väldigt sårbara, säger Grahm till hockeysverige.se.



Brynäs ligger just nu tvåa i SDHL och har seglat upp som en av favoriterna till att gå hela vägen till finalen. På pappret har laget sett bra ut under hela säsongen. Dessutom har man presterat på en hög nivå som lag. Några av spelarna som klivit fram vid sidan av raden av skickliga importer är bland andra Josefin Bouveng, Emma Forsgren, Emma Murén, Hanna Thuvik, Ebba Strandberg och inte minst Maja Nylén Persson. Lägg därtill att lagets båda målvakter, Ellen Jonsson och Agnes Åker har varit uttagna till landslagsläger.



Trots att Brynäs ser starkare ut än på många år, och att flera av svenska spelarna presterat bra under säsongen, valde sportchefen, Erika Grahm, att nyligen plocka in tjeckiska 18-åringen Sara Cajanova. Något som fick en del att höja på ögonbrynen för.

– Vi har haft sju backar i truppen under egentligen hela säsongen och haft en vakant plats så vi varit öppna för att för att ta in en back till. Sedan landade det här bara bra, säger Erika Grahm till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var Tjeckiens förbundskapten som hörde av sig eftersom dom är i ”lockdown” där. Han berättade att hon var tillgänglig.

– Nu har vi haft lite sjukdomar och skador på backar under hösten. Varje gång en back varit borta har vi känt oss väldigt sårbara. Att exempelvis då få två, tre backar borta samtidigt som vi planerar för att gå långt i ett slutspel… Egentligen är det mest för att bredda upp, men såklart även spetsa till det. Allt landade bra plus att det var en ekonomiskt bra lösning.

Upplever du att det är stor skillnad på kvalitén på 18-åriga backar i Sverige jämfört med motsvarande internationellt?

– Det där handlar inte om nationalitet utan det handlar om spelaren. Vissa har kommit längre i utvecklingen medan andra kommit kortare.

– Vi har kikat lite i Sverige också, men inte känt att det varit någon som varit riktigt aktuell. Sedan ska vi inte sticka under stol med att vi siktar på att gå hela vägen. Då måste vi inte bara bredda utan även spetsa till det. Där passade Sara bra in.

"EN KONKURRENSSITUATION ALLA VÄXER AV"

I senaste matchen hamnade Emma Forsgren, 18 år, och Sofia Ljung, 16, som fjärde backpar medan Sara Cajanova gick in i andra backpar bredvid Rosa Lindstedt.



Hur mycket speltid hoppas ni kunna ge Forsgren och Ljung under resten av säsongen?

– Klart att dom kommer få spela. Jag vill inte gå in och prata om specifika spelare, men det finns en plan för alla våra spelare. Sedan kommer vi till en konkurrenssituation som alla spelare växer av på lång sikt.

– Vi har samma strategi som vi alltid har haft, att vi vill jobba med unga svenska tjejer i kombination med utländska spetsspelare. Jag tycker att vi följer den planen.

Eveliina Suonpää.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Brynäs har alltså två svenska lovande målvakter i Ellen Jonsson, 22, och Agnes Åker, 23, men inför slutstriden i SDHL plockade man in även den finska landslagsmålvakten Eveliina Suonpää, 25, från Leksand.

– Samma sak där, att vi vill bredda upp. Eveliina landade bra även hon ekonomiskt och praktiskt då Leksand förmodligen inte kommer att spela vidare i ett slutspel. Vi har haft kontakt med Eveliina under många år och haft en dialog med henne. Hon har alltid varit en intressant målvakt för oss.

– Skador och sjukdomar på målvakterna skulle slå väldigt hårt på oss. Därför känns det bra att kunna säkra upp där också. Dessutom har Eveliina erfarenhet från långa slutspel, men även internationell ishockey, vilket jag tycker är tryggt att addera in.

– Sedan är det tävling om istiden. Det vet våra målvakter som vi haft innan också. När nu Eveliina har kommit in tycker jag att våra två andra målvakter har snäppat upp så en konkurrenssituation behöver inte alltid vara negativt.

"RINGAR PÅ VATTNET"

Hur går jobbet med att bredda damhockeyn och rekryteringen underifrån i Brynäs?

– Jag tycker att det går bra. Vi kommer fortsätta vår strategi. Bara för att vi tar in svenska unga tjejer innebär det inte ”hej, du har en plats i laget, välkommen att spela”. Alla måste kämpa och förtjäna istid.

– Jag tror också att just den här konkurrenssituationen är bra om vi pratar unga svenska tjejer på sikt. Långsiktiga strategin är att jobba med svenska tjejer och vi ser nu att det är många unga tjejer som kommer fram.

– Nu har vi även startat vårt LIU (hockeygymnasium), vilket också slagit väl ut. Vi kommer att få in några spännande 05:or till hösten, vilket känns jättekul. Dessutom har vi ett bra samarbete med Sandviken eftersom som alla inte är redo för att logga en massa tid i SDHL direkt.

– Personligen tycker jag inte heller att man ska vara ordinarie i SDHL då man bara är 16 år. Sedan finns det alltid dom här multitalangerna som är där. På lång sikt, om vi ska få behålla tjejerna länge, så tror jag inte att dom ska vara SDHL-spelare när dom är 16 år för vad ska dom då drömma om då dom är 20 år?

– Sedan jobbar vi med flicklagen, vilket har varit lite stiltje nu med coronan. Där har vi ett jobb att göra liksom alla andra idrotter och hockeysverige för att få behålla alla barn och ungdomar i idrotten efter den här corona-pausen.

Det har hänt mycket med damhockeyn i Brynäs senaste åren, hur är bemötande från folket i Gävle?

– Det händer saker hela tiden och jag tycker att vi syns och hörs mer och mer. Vi har haft en medveten strategi där också, att vi vill bygga eliten stark och även börja bygga underifrån eftersom vi har sett att det ger ringar på vattnet.

– Nu när vi har en väl fungerande och presterande elitverksamhet pratas det om den. Många tjejer ser då att man kan spela hockey som tjej och att vi syns mer, vilket jag tror gör att många fler börjar spela hockey.

– Rekryteringen har skett ganska naturligt i och med att vi fått snurr på grejerna, men den stora utmaningen vi jobbar med är att få behålla tjejerna i hockeyn. Framför allt så vi kan täppa igen det här glappet som blir när man går från tonåring, junior och upp till senior.

Sofia Ljung.Foto: Ronnie Rönnkvist



Brynäs gör, som sagt var, en av sina bästa säsonger på mycket länge, men Erika Grahm är ändå inte riktigt nöjd med vad laget har presterat under säsongen.

– Jag tycker att säsongen varit ungefär som vi förväntade oss. Vi har gjort en resa och velat ”snäppa” upp varje år. Vi har också tagit hål uppåt till från förra säsongen och ligger enligt plan.

– Svagheten är att vi spelat lite ojämnt. Det har varit höga toppar och djupa dalar, men jag tycker att vi har börjat sudda ut det mer och mer.

– Vi följer processen och tar match för match. Nu har vi sju matcher kvar i serien och sedan börjar slutspelet. Det känns bra och jag har en god känsla samtidigt som jag tycker att vi har en fantastiskt väl fungerande grupp.



Vad krävs det om ni ska gå hela vägen till ett finalspel?

– Det krävs att vi spelar på den högsta nivån som vi har visat att vi kan under otroligt många gånger under säsongen. Jag tycker att vi har en stark offensiv, men även defensiv samtidigt som vi har ett stabilt målvaktsspel. Sedan gäller det att få ihop alla bitar.



