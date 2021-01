Efter första NHL-målet - nu tvingas drafttrean vila

Han gjorde ett grant första NHL-mål i senaste matchen mot Toronto Maple Leafs. Men i nattens match mot Winnipeg Jets kommer inte tyske rookien Tim Stützle till spel.

Tim Stützle gick som tredje spelare i draften i oktober, gjorde succé på JVM och har fått en fin start på NHL-karriären med Ottawa Senators.

I helgens förlustmatch sköt 19-åringen sitt första NHL-mål – ett mycket vackert sådant – när det blev förlust med 2–3 mot Toronto Maple Leafs.

I natt var planen att tysken skulle spela sin tredje NHL-match för Senators när Winnipeg Jets besöker den kanadensiska huvudstaden. Men något spel blir det inte för Stützle.

Senators meddelar via Twitter att en mindre skada stoppar honom från att delta i matchen.

#Sens forward Tim Stützle is not skating this morning and will not play tonight vs Winnipeg on account of a minor injury. His status is day-to-day.