Elias Pettersson får maxböter – efter fula tilltaget

Elias Pettersson delade ut en ful slashing på Sean Monahan i nattens rivalmöte mot Calgary Flames.

Nu straffas den svenske storstjärnan av NHL då han tvingas betala maxböter för rappet.

Vancouver Canucks har haft en tung inledning på NHL-säsongen och har förlorat tre av fyra matcher hittills.

Den senaste förlusten kom i nattens rivalmatch mot Calgary Flames och var lagets andra raka nederlag mot just Flames.

I slutet av den andra perioden tappade lagets svenske stjärna Elias Pettersson humöret helt i en närkamp med Calgarys Sean Monahan.

Pettersson delade ut ett slag med klubben rakt över bröstet på Monahan och fick en tvåminutersutvisning för slashing.

Hans straff stannar dock inte där. NHL:s disciplinnämnd har nu analyserat situationen och svensken tvingas böta efter det fula tilltaget. Elias Pettersson måste betala maxbeloppet (enligt NHL:s kollektivavtal) som ligger på nästan 4 000 dollar eller 33 000 svenska kronor.

Efter nattens förlustmatch var han märkbart frustrerad och svor att inte dra på sig onödiga utvisningar på samma sätt.

– Jag tog två dumma utvisningar och det är oacceptabelt. Jag är besviken över att svika laget och låta min frustration synas, det ska inte hända igen, sade Pettersson enligt nordamerikansk media.



Elias Pettersson har inte heller han haft en rolig inledning på NHL-säsongen och står endast noterad för en assist efter fyra matcher.

