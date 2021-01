Kräftgången fortsätter för storsatsande Tranås som trots perioder av bra spel ändå förlorar sina matcher. Trots ett imponerande tålamod blir frågan mer och mer brännande. Finns det snart något annat val än att förändra på tränarsidan?



Jag är ingen ivrig förespråkare av att sparka tränaren och är av åsikten att Niclas Högberg är en klart kompetent ledare. Titta bara på vad han gjorde med Hanhals.



Men i fallet Tranås kanske det trots allt börjar bli dags att stanna upp och fundera över alternativet tränarförändring. Kort och gott för att det snart inte finns något annat kort att spela.



Det går inte att säga något annat än att klubben har haft tålamod trots att övergången från Karl Helmersson till Niclas Högberg inte varit alls lika sömlös som det nog var tänkt.



Spelet har hackat, men tränaren har inte hängts som syndabock så som garanterat skett i många andra klubbar och och det går inte att komma och säga att man inte har försökt vända trenden på andra sätt.



Spelarna har fått sina fiskar varma och getts ansvaret och förtroendet att vända på steken, det har förändrats bland de assisterande coacherna och några spelare som inte riktigt färgat har tillåtits lämna. Man plockade rent av in de tre nordamerikanerna Spencer Naas (0+1 på fyra matcher i vårserien), Tyler Busch (0+1 på två matcher) och Mike Crocock (0+1 på fyra matcher) inför vårserien.



Men ingenting har (än så länge) hjälpt.



Spelet såg halvdant ut på försäsongen, resultaten blev inte goda nog för att nå Allettan i grundserien och nu har man inlett vårserien med tre förluster på fyra matcher och bara lyckats besegra jumbon Tyringe.



Vill man så kan man hitta mängder av förmildrande omständigheter kring gårdagens tredje raka förlust (3-6) i bortamatchen mot KRIF.



Ett gäng petiga domslut gick emot. Några superklara puckar ville bara inte in och det blev tufft att freda sig när sex backar blev till fyra i och med att spelare klev av under matchens gång. Alla tre punkter är korrekta. Precis som analysen att Tranås allt som allt gjorde en helt okej bortamatch.



Men det tar inte bort det faktum att man förlorar trots att man gör en ganska bra insats och att man gör det för att nivån är för svajig. Tranås gör många väldigt bra grejer. Men man gör också många dåliga grejer och det är kombinationen som kokar ner till att man inte presterar på en tillräckligt konsekvent jämn nivå. Det är säsongens mantra.



Man kan hitta orsaker och förklaringar, men det har gjorts många gånger under säsongen. Ändå lyckas man uppenbarligen inte fullt ut göra någonting åt dem och förklaringar är ingenting värda om de inte leder fram till förändring. Det gör att man snart sitter i en omöjlig sits.



För vad mer finns att göra?



Det handlar i första hand inte om att undvika negativt kval. Chansen att göra det med nuvarande förutsättningar och prestationer finns naturligtvis där även om det kommer bli tight.



Men vill man hålla fast vid sin initiala målsättning att ta sig långt, kanske till och med till kvalserien, då måste det till en ordentlig uppryckning och den måste komma nu.



Det finns inte utrymme för fler hedersamma förluster.



Att sparka tränaren är sällan ett bra alternativ, det ger på sin höjd kortsiktiga effekter, men det är kanske just en sådan som behövs just nu. En ordentlig omskakning oavsett om situationen är coachens ”fel” eller inte.



Rättvist eller inte gentemot Niclas Högberg, fortsätter förlustsviten har sportchefen Stefan Fransson snart inget annat väl än att göra en förändring.

Kort och gott för att det inte finns något annat kort kvar att spela ut.

