Efter otäcka smällen - Ekman Larsson tvingas vila

Oliver Ekman Larsson hade en riktigt fin match mot San Jose Sharks i lördags. Den svenske lagkaptenen noterades för tre assist innan han olyckligtvis tvingades avbryta matchen i tredje perioden. Detta efter att ha brakat in otäckt i sargen efter en duell med Sharks forward Evander Kane.

Nu har Arizona Coyotes coach Rick Tocchet meddelat att 29-åringen drabbats av en underkroppsskada. Därför kommer han inte att följa med laget till Las Vegas där man möter Vegas Golden Knights i natt samt natten mot torsdag.

Hur länge han blir borta återstår att se. Just nu räknas "OEL" som "dag för dag".

Coyotes har inlett säsongen med en seger och en förlust mot San Jose Sharks. Ekman Larsson har tre assist totalt i de bägge matcherna.

