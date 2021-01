Svensken skickas upp på waivers

Joel Kellman skrev inför förra säsongen på för San Jose. Under sommaren skrev han på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

Men nu är svenskens framtid i Sharks osäker. Kellman har satts upp på waivers av NHL-klubben. Det gör att alla andra NHL-klubbar kan göra anspråk på centern det kommande dygnet. Skulle inget lag plocka in Kellman väntar antingen spel i AHL, eller så sätts han upp i lagets "taxi squad" som består av spelare som reser och tränar med laget men inte nödvändigtvis spelar matcher annat än vid behov.

Joel Kellman gjorde förra säsongen 3+4 på 31 matcher i NHL. Den här säsongen har han gjort en NHL-match.

Bland övriga som sattes upp på waivers märks framför allt den tidigare superstjärnan Jason Spezza, som waivas av Toronto.

Brett Ritchie (CGY) is also on waivers after signing a contract. Alex Biega (DET) and Joel Kellman (SJ), too.