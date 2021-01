VM-spel i Belarus – då drar sig storsponsorn ur

VM planeras alltjämt att spelas i Lettland och Belarus framåt våren. IIHF:s planer på att spela turneringen i den belarusiska huvudstaden Minsk har väckt starka reaktioner – och nu hotar en av turneringens huvudsponsorer att hoppa av.

Via sitt Twitter-konto skriver den tjeckiska biltillverkaren Skoda att de tänker dra tillbaka sig sponsorskap om planerna att spela turneringen i Minsk kvarstår.

"Vi har varit stolta sponsorer till IIHF och hockey-VM i 28 år. Men vi respekterar och står upp för mänskliga rättigheter. Därför kommer Skoda att dra sig ur sin sponsring av mästerskapet 2021 om Belarus är en av värdnationerna", skriver företaget på Twitter.

Tidigare i veckan berättade IIHF:s ordförande Rene Fasel att planen fortfarande är att spela turneringen i Belarus.

– Vårt första alternativ är fortfarande att arrangera VM i Minsk och Riga. Det finns inga andra alternativ just nu, sade Fasel till IIHF:s hemsida.

– Jag tror att många människor underskattar den belarusiska regeringens förmåga att gå vidare, modernisera och bygga en ny konstitution i landet, säger Fasel.



Tidigare har både Danmark och Slovakien nämnts som tänkbara ersättare till VM-värdskapet.

