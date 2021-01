”Jag gav mig inte och det har lönat sig”

Han petades från Skånes lag till TV-pucken 2017 men har bitit ihop och stångat sig fram.

I dag kom belöningen då 18-årige Linus Sjödin sköt sitt första SHL-mål för moderklubben Rögle i 5-1-vinsten mot HV71.

– Det var magiskt, en dröm som går i uppfyllelse, säger han till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Serieledande Rögle åkte ner till Jönköping och tog en övertygande seger mot HV71. Skånelaget vann med hela 5-1 och skottstatistiken, 48-22, visar tydligt bortalagets dominans.

Den som inledde målskyttet i Husqvarna Garden under lördagen var 18-årige Linus Sjödin som därmed satte sitt första mål i SHL.

Det var en väldigt speciell känsla för ynglingen som har Rögle som moderklubb. Efteråt var han, av förståeliga skäl, sprudlande glad.

– Det var en häftig känsla. Det var magiskt, lite av en dröm som går i uppfyllelse när man får sätta första. Det kunde inte ha blivit bättre, säger Sjödin till hockeysverige.se.

”NJUTER AV VARJE SEKUND”

18-åringen är center i grund och botten men har kommit upp och fått spela ytterforward i SHL. Inför dagens match hade han bara fått speltid i fyra SHL-matcher och snittade en minuts istid.



Mot HV71 klev dock Sjödin in på tolv forwards och fick spela över tolv minuter.

– Det är bara att ta chansen när man får den. Jag fick spela mer i dag och jag tycker också att jag gjorde det bra, säger han och fortsätter:

– Man njuter ju av varje sekund man får. Det är en omställning att spela i det här tempot jämfört med J20. Det är bara att jobba på och jobba på detaljerna så kommer det hårda jobbet ger resultat.

Linus Sjödin tar för sig mer och mer i SHL. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån



Linus Sjödin hyllades sedan även av Röglecoachen Cam Abbott på presskonferensen.

– Jag är väldigt stolt över hur han har hanterade det i dag. Han var väldigt glad över att komma in och få spela på tolv forwards och har varit med oss i några veckor och tränat samt fått några byten men i kväll spelade han riktigt bra, säger tränaren och fortsätter:

– Det var inte bara att han var hungrig och tryckte in ett mål utan han var också bra i egen zon. Det är en smart spelare som bara kommer att bli bättre på den här nivån när han kommer in i det mer.

”TAR INGA GENVÄGAR”

Den 18-årige skåningen har också tagit en lite längre väg till SHL-spel. 2017 petades han från Skånes lag till TV-pucken men året därpå kom genombrottet i J18-laget då han snittade över en poäng per match vilket ledde till att han lyftes upp i J20 i fjol.

Det hårda jobbet han lagt ner efter petningen till TV-pucken har gett effekt.

– De tyckte att jag var lite för liten och långsam då. Jag var ganska sen i utvecklingen men jag gav mig inte utan fortsatte jobba och det jobbet har lönat sig nu, säger Sjödin.

Man kan säga att du har bevisat dem fel nu då?

– Ja, det har jag verkligen. Det njuter jag av.

Tränaren Cam Abbott hyllar också ynglingens inställning.

– Jag är stolt över honom. Han tar inga genvägar utan det är en väldigt ödmjuk kille och det är kul att se att det går bra för honom, säger Abbott.

