SUPERDEBUTEN: Stjärnrookien skrev historia i natt

– Han är något annat, säger lagkompisen Matt Dumba efter Kaprizovs historiska debut.

Han draftades i femterundan 2015. Då anade knappast Minnesota Wild vilket fynd de hade gjort. Men ända sedan den där draften har ryssen varit en stjärna i KHL. Två säsonger i rad har Kirill Kaprizov vunnit KHL:s skytteliga. 2018 vann han skytteligan i OS. Han har även vunnit både skytteliga och poängliga i JVM. Efter flera års väntan har han nu tagit klivet över Atlanten - och nog ser det ut som att Kaprizov kommer kunna lyckas helt okej även i NHL.

Tidigt i morse, svensk tid, skrev 23-åringen historia i NHL-debuten. Han spelade först fram svenskarna Jonas Brodin och Victor Rask till ett varsitt mål, och avgjorde sedan själv matchen mot Los Angeles med ett läckert frilägesmål i förlängningsspelet. Kaprizov blev då den förste spelaren i NHL:s historia att göra tre poäng, och avgöra i övertid, i sin NHL-debut.

Kirill Kaprizov of the @mnwild is the first player to score the OT winner in his NHL debut since Calgary's Tim Sweeney on October 4, 1990.



He's also the 1st player in NHL history to have 3+ points and an OT goal in his debut.