Betydligt många fler lag än vanligt kommer ha väldigt mycket mer att spela för när det närmar sig transferdeadline den här säsongen. Förhoppningsvis kan det ha en avkylande effekt på övergångshetsen.



Ni vet hur det brukar se ut vid transferdeadline den 15 februari. Hur klubbarna som hamnat i ingenmansland i vårserierna skeppar allt de har och hur klubbar som ska in i playoff eller ner i negativt kval värvar allt som värvas kan i fåfäng förhoppning om snabb framgång.



Så kommer det med stor sannolikhet inte att se ut i år.



Finns det någon positiv bieffekt av den coronapandemi som vänt upp och ner på världen och hockeyn är det kanske att vi slipper den snedvridna hetsen när transferfönstret stänger.



Att så många klubbar tvingades pausa under hösten och att hela säsongen därmed blivit några veckor förskjuten kan göra underverk för transferdeadlinen.



I vanliga fall brukar det bara återstå någon enstaka omgång när fönstret stänger och de allra flesta vet var i tabellerna de kommer landa. Om de ska spela vidare eller inte. Vilka som är säljare och vilka som är köpare.



Men när transferfönstret slår igen den 15 februari i år kommer läget vara ett helt annat.



Ytterligare coronapauser och eventuellt kaos kan göra att ännu mer av säsongen återstår, men rullar det på enligt plan kommer det ändå vara ungefär sex omgångar kvar i vårseriena, Allettan södra har fem omgångar schemalagda efter deadlinen.



Lägg till det att fyra av sju lag från vårserierna kommer att tvingas ner i ångestfyllda negativa kval och att det således bara finns två platser per serie i det som så käckt kallas ingenmansland.



Med så många omgångar kvar och så få platser i ingenmansland får man anta att de allra flesta av lagen i Hockeyettan fortfarande har en hel del att spela för när fönstret klappar igen. Och har man något att spela för vill man ju ogärna göra sig av med spetsen i truppen. Snarare tvärtom.



Det kommer innebära många klubbar som känner behovet av att förstärka, men inte mängder av klubbar som är beredda att skeppa sina spelare.



Det ska bli väldigt intressant att se vad det har för påverkan på övergångsmarknaden.



Visst kommer det att finnas spelare tillgängliga, men förhoppningsvis kan det ha en avkylande effekt som gör att vi slipper den vanliga farsen. För merparten av alla övergångar sker ju ofta mellan Hockeyettan-lag.



Blir det så att det kyls av bör det vara ett incitament för att se till att flera omgångar är inplanerade efter transferstoppet även i framtiden.



* * *



Så har coronan gjort sitt inträde även i Allettan. Den här gången är det Boden som fått in smittan och det rör till saker och ting ganska ordentligt.



I helgen var det ju tänkt att Boden skulle spela hemma mot Forshaga och Borlänge och att även Kalix skulle ha hemmamatcher mot samma motstånd.



Nu kan Boden av förklarliga skäl inte lira sina hemmamatcher och Borlänge väljer av lika förklarliga skäl att inte göra roadtripen norrut. Forshaga däremot verkar kunna rodda till spelschemat och byta plats på matcher så att de trots allt kan få in två bortamatcher i Norrland i helgen.



Men att Boden nu fått in coronan kan röra till det.



Att helgens matcher mot Forshaga och Borlänge ställs in är redan klart och med största sannolikhet lär väl inte onsdagsmötet med Piteå heller kunna genomföras. Kanske ligger även nästa helgs roadtrip till Enköping och Hanviken i farozonen.



Det går fort när uppskjuta matcher läggs på hög.

