"Vill ge mycket credd till mina syskon för all hjälp dom gett mig"

Ytterligare en från familjen Samuelsson, med rötterna i Fagersta och Leksand, har klivit in i den svenska hockeyn. Pappa Ulf spelade flera säsonger med Leksand och Tre Kronor. Philip hittar vi idag i Oskarshamn, både Henrik och Victoria har spelat för Modo. Victoria har dessutom representerat Damkronorna.



I dagarna blev det dessutom klart den yngsta i syskonskaran, Adam. kliver in i Hockeyettan för Mariestad. Han har inför kvällens match mot Vimmerby redan spelat två matcher och svarat för en assistpoäng.

Med så många hockeypersonligheter i familjen blev det givetvis mycket hockeysnack runt frukost och middagsbordet under hans uppväxt.

- Det blev en del. Alla mina syskon har spelat och vi tränade alltid tillsammans somrarna både på is och fys. Då blev det en hel del hockeysnack, säger Adam Samuelsson och fortsätter:

- Det har varit kul att fått lära mig av mina syskon, av det dom vet. Jag har är yngst och visste såklart inte lika mycket som min syster, brorsorna och givetvis även farsan.

"PÅVERKADE MIG JÄTTEMYCKET"

Att växa upp i en hockeyfamilj innebar såklart också att även Adam drog på sig skridskorna för att satsa på hockeyn.

- Dom påverkade mig jättemycket. Jag tror inte jag hade varit där jag är nu om jag inte haft deras stöd och hjälp med allting. Jag vill ge mycket ”cred” till mina syskon för all hjälp dom gett mig.



Victoria har slutat spela, men hinner du ha mycket kontakt med Philip och Henrik under säsongerna?

- Vi försöker ringa varandra varannan dag så vi håller en bra kontakt. Jag skulle säga att vi är en väldigt tajt ”family” och håller koll på varandra så vi vet att läget är bra. Det är alltid skönt att få höra hur deras dagar har varit.



Adam Samuelsson är delvis uppväxt i Leksand och som så många andra skickliga hockeyspelare har han gått i klubbens hockeyskola, vilket har betytt mycket för honom.

- Jag fick spela där med dom äldre och jag har jättemånga glada minnen därifrån. Leksand är en stor grej för mig och jag kommer aldrig glömma allt roligt jag fått med mig från hockeyskolan.



20-åringen, som är född i White Plains, New York är amerikansk medborgare. Han har gjort två säsonger med det amerikanska juniorlandslaget och då bland annat spelat U18 VM 2018.

- Första säsongen där var jag skadad nästan hela året, vilket inte var så kul. Jag gjorde två operationer på samma knä, vilket var lite tråkigt. Dessutom var jag ung och borta från familjen, så det var lite tufft då.

- Andra året tycker jag var helt okej. Jag fick komma tillbaka och lira, vilket givetvis var det bästa. Det var kul med alla turneringarna då vi bland annat fick flyga över Atlanten och hit till Europa för att spela.

- Det är så många roliga minnen som jag aldrig kommer att glömma från den här tiden. Speciellt andra året när vi var i Ryssland och spelade final mot Finland. Givetvis ville vi ha guld, men framförallt var det en jätterolig turnering som var jättespeciell eftersom det var så mycket folk på läktarna.

Kan du känna en stolthet att du vunnit ett silver åt USA 2018?

- Jo, stolt är jag, men jag ville såklart ha en grej och det var guld. Vi var nära så det svider lite, men jag är väldigt stolt över att vi fick medalj.

HOPPADE AV COLLEGE

Efter tiden med USA:s juniorlandslag har Adam Samuelsson spelat för Boston College i NCAA, Sioux City Musketeers i USHL och senaste säsongen för Sudbury Wolwes i OHL.

- Jag tycker att jag tagit väldigt bra steg i min utveckling under den här tiden även om det varit lite här och där vart jag spelat. Jag har verkligen vuxit in i min kropp och jag fortsätter att göra det eftersom det tar lite längre tid att göra det när man är så stor som jag är (197 cm/109 kg).

- Sedan jag kommit till Mariestad har det gått riktigt bra och jag har slitit som bara den på träningarna. Nu får jag äntligen spela hockey igen och det är riktigt kul.



Hoppade du av college under säsongen 2018/19?

- Jag spelade för Boston College, men jag fick inte spela speciellt mycket. Dom gav mig inte heller någon anledning till att jag inte fick det, vilket var tråkigt.

- Jag försökte slita på, men jag skulle säga att jag inte fick någon riktig chans så varför skulle jag spela kvar där?



Senaste säsongen spelade han alltså för Sudbury i OHL, en säsong som han ser tillbaka med glädje på.

- Den säsongen var väldigt kul och det var mycket bättre och snabbare spel där. Det tog några matcher, men sedan var jag inne i det och spelade riktigt bra i slutet av säsongen. Jag tycker också att det är jättemånga bra spelare i den ligan.





Hur har det fungerat för dig att träna sedan pandemin satte fart i mars?

- Jag har varit väldigt lyckligt lottad med träning under ”pandemic” och har kunnat träna med mina bröder i Kalifornien. Det har varit en riktigt bra träning för mig med en massa spänst som jag vet att jag behöver jobba på.

- Sedan har vi en rink som ligger fem minuter bort från där vi bor. Först var den ner stängd, men sedan öppnade dom upp den lite så jag kunde gå på is tre gånger per vecka.

- Det var mycket bättre än hur det var för några grabbar som jag känner som inte kunde gå på gym eller vara på isen eftersom det var stängt. Jag har verkligen haft tur när det nu är dom här tuffa tiderna i världen.

SÅ HAMNADE HAN I SVERIGE

Under förra veckan kom alltså beskedet att Adam Samuelsson kommer spela i Hockeyettan för Mariestad resten av den här säsongen.

- Jag var sugen att få lira någonstans i Sverige och det spelade ingen roll vart det skulle vara. Jag ville bara lira samtidigt som jag förstod att det skulle bli någonstans i Hockeyettan.

- När Mariestad sa att dom var intresserade kände jag ingen tvekan om jag skulle gå dit eller inte. Jag har bara hört bra grejer om den här staden som är väldigt, väldigt fin. Dom älskar hockey här, vilket är kul.

- Vi har även bra tränare här och alla grabbarna i laget är schyssta så jag är nöjd över att vara här.

Philip Samuelsson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Givetvis påverkade brodern Philip Samuelsson Adams val att komma till Sverige för att spela.

- Ja, det skulle jag säga. Det var osäkert när OHL skulle börja och allt blev försenat. Då frågade Philip om jag ville komma till Sverige för att spela. ”Ja, men vi får se om några lag är intresserade av mig”. Det var ett teamwork där ”Fille” hjälpte till mycket.

Kände du till tränaren, Andreas Appelgren, innan du tackade ja?

- Han var i Leksand förut och farsan kände till honom och visste om att han är en bra tränare. Personligen så kände jag inte honom innan.

Vilka förväntningar har du på tiden i Mariestad?

- Det skulle vara skönt om vi tog oss upp till Hockeyallsvenskan, vilket är mitt nummer ett. Jag vill hjälpa att komma upp dit.

- Det är svårt att komma upp till Hockeyallsvenskan, men jag tror att vi har lag för att klara av att göra det här tillsammans.



Om Mariestad går upp följer du med då?

- Jag har ingen aning (skratt). Vi får se, men visst skulle det vara skönt att göra det om det händer, avslutar Adam Samuelsson.