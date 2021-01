Nylanders premiärsuccé – sänkte rivalen

Torontos svenske stjärnforward William Nylander kunde knappast ha önskat sig en bättre säsongspremiär.

Först kunde Nylander pricka in sitt första mål för säsongen när han direktsköt in 1–1-kvitteringen bakom Carey Price innan han i mittperioden pricksköt in den viktiga 2–3-reduceringen.

Innan matchen var över hade stjärnsvensken även noterats för en assist för sitt Maple Leafs, som i slutändan kunde vinna matchen med 5–4 efter att backen Morgan Rielly avgjort matchen i övertidsspelet.

– Det var en rolig match att spela och titta på, säger matchvinnare Reilly till nhl.com.

– De är ett bra lag som kom ut hårt, vilket vi också förväntade oss. Vi är så klart nöjda med vinsten. Vi har många delar att förbättra, så vi får prata ihop oss i morgon vad vi kan göra bättre, men att få börja säsongen med en vinst är alltid en bra känsla.

I Toronto gjorde veteranen Joe Thornton sin debut i Maple Leafs-tröjan, där han lämnade isen poänglös och fick spela 17 minuter och 30 sekunder i sitt första framträdande som Torontospelare.

– Var inte det här roligt? Vi låg under tidigt, men vi kom tillbaka och vilket fint avslut från Rielly. Att höra speakerna ropa ut "Nummer 97 från St. Thomas, Ontario"... Det är oslagbart, säger Thornton.





Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5–4 e. öt

Toronto: William Nylander (2), John Tavares (1), Jimmy Vesey (1), Morgan Rielly (1).

Montreal: Josh Anderson (2), Nick Suzuki (1), Tomas Tatar (1).

