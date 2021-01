Klart: Han blir ny lagkapten för Detroit

De senaste säsongerna har Detroit Red Wings gått utan en lagkapten.

Nu står det dock klart att det blir Dylan Larkin som övertar "C:et" i den klassiska NHL-föreningen. Han blir därmed klubbens första kapen sedan Henrik Zetterberg avslutade sin karriär 2018.

– Dylan är en extremt driven och tävlingsinriktad spelare som sätter standarden för både engagemang och uppförande inom Red Wings. Detta är rätt tid att utnämna vår nya kapten och vi är säkra på att Dylan är redo att ta det ansvaret. Han kommer att vara en fantastisk ledare för oss, både på och utanför isen, säger general managern Steve Yzerman i ett uttalande.

It’s official.



Dylan Larkin has been named the 37th captain in Detroit Red Wings franchise history. #LGRW pic.twitter.com/l05lknUP6B