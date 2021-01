Man pratar alltför ofta om att det är "en spelares tur" att vinna en viss trofé i NHL. Det kan lätt förvandlas till en slags självuppfyllande profetia, där spelaren i princip blir favorit till att vinna utmärkelsen utan att behöva leva upp till kriterierna. Hans totala prestation tas i beaktande i stället för det han har uträttat under säsongen i fråga.

När det gäller Colorado Avalanches toppcenter Nathan MacKinnon skulle det här kunna vara en sådan säsong. Men skillnaden är att jag inte är ett dugg oroad för att han inte skulle leva upp till de där kriterierna.

För allt 25-åringen från Nova Scotia har gjort de senaste åren är att bevisa hur löjligt bra han är.

Skulle man utsett en total MVP i fjolårets slutspel, där man pekade ut den spelare som betytt enskilt mest för sitt lag, skulle MacKinnon varit ett ganska självklart val. Han svarade för imponerande 25 poäng på 15 matcher innan Colorado slutligen fick ge sig i serien mot Dallas Stars i andra rundan.

ETT UPPGRADERAT LAG

Hade det inte varit för målvaktsproblem och skadestrul hade Colorado varit en het utmanare till Stanley Cup redan då.

Den här säsongen bör de definitivt vara det.

Dels för att Nathan MacKinnon är inne i sin guldålder som spelare, så pass bra att det antagligen bara har en enda överman i världen i Connor McDavid. Dels för att Colorado ser ut som ett ännu bättre lag 2021 än 2020.

General managern Joe Sakic har förstärkt en redan stark trupp med underskattade backen Devon Toews från New York Islanders, och tungt meriterade topp sex-forwarden Brandon Saad från Chicago Blackhawks. Det ger Avalanche den sortens bredd man behöver för att vinna Stanley Cup.

En topp-fyra på backsidan med Cale Makar, Toews, Samuel Girard och Ryan Graves ser riktigt intressant ut. Precis som att man på forwardssidan kan formera två spetskedjor med MacKinnon, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, Saad, Nazem Kadri och André Burakovsky.

Det är få lag i ligan som kan mätas sig med det.

Med det sagt har jag personligen en annan favorit till att vinna Cupen – mer om det längre ned – men jag tror ändå att det här blir Nathan MacKinnons säsong.

Eller åtminstone grundserie.

Jag tror att han har kapaciteten att utmana McDavid (eller Leon Draisaitl) i toppen av poängligan, och jag tror definitivt att han utifrån att allt håller på att falla plats för honom själv och Colorado, kan räknas som en förhandsfavorit till att slutligen få sin Hart Trophy.

*****

Men inte Stanley Cup då?

Nej, min magkänsla säger mig att den hamnar i Nevada hos Vegas Golden Knights den här säsongen. För pratar man om att saker börjar falla på plats är Golden Knights den klubb som ligger närmast till hands för mig.

Jag såg dem som en finalist redan i fjol, men då gick offensiven i baklås i slutspelet och man fick se sig utslaget av Dallas Stars i konferensfinalen.

Sedan dess har de förstärkt laget med Alex Pietrangelo, en av ligans främsta backar. På sikt kan man säkert få äta upp omfattningen på det sjuårskontrakt värt 56 miljoner dollar som man skrev med den 30-årige stjärnförsvararen. Men här och nu tror jag att det är otroligt värdefullt att få in den rutin och pondus han bär på.

I Robin Lehner har de även bundit upp en målvakt av Vezina-kaliber som bör bidra till att göra dem till ett topplag under en överskådlig framtid.

Det enda frågetecknet jag har för det här laget är huruvida forwardsuppsättningen är tillräckligt vass för att ta dem hela vägen. Det finns massor med potential i spelare som William Karlsson, Mark Stone, Alex Tuch och Reilly Smith, men de saknar den utpräglade offensiva storstjärnan som man kan förlita sig på kväll efter kväll.

Kan de få bidrag från flera olika källor kan de komma runt det.

Stanley Cup-firande för Robin Lehner och William Karlsson? Foto: Gerry Thomas-USA TODAY Sports



*****

Vilka spelare utmärker sig i övrigt under 2021?

Här är mina favoriter till att ta hem de olika utmärkelserna.

Art Ross Trophy – säsongens poängkung

Connor McDavid, Edmonton

Jag ville försöka tvinga mig att välja ett mer oväntat alternativ, men chanserna att McDavid gör kaos i den kanadensiska divisionen känns högst rimliga. Jag tror säkert att han kan nå 80 poäng eller mer under den 56 matcher långa grundserien. Nathan MacKinnon kommer att jaga honom i ett furiöst tempo, men jag tror inte att det räcker till i slutändan.



Rocket Richard Trophy – säsongens främsta målskytt

Auston Matthews, Toronto

Kan någon peta ned Alexander Ovetjkin från tronen är det Matthews. Hans fruktade skott började ge ordentlig utdelning förra säsongen och jag ser det inte som otroligt att han skjuter 35-40 mål för ett revanschsuget Maple Leafs den här säsongen.

Auston Matthews.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Hart Trophy – säsongens mest värdefulla spelare

Nathan MacKinnon, Colorado

Se ovan.

Vezina Trophy – säsongens bästa målvakt

Robin Lehner, Vegas

Han har kommit till ett starkare lag än han någonsin representerat tidigare. Kan han hålla samma höga nivå som under de två senaste åren kommer det att resultera i många vinster och fina statistiska siffror. Lehner kommer inte att behöva stå på huvudet för att vinna matcher, men jämna och fina prestationer lär ta honom och Vegas långt. Det kommer dock att krävas att Lehner startar 35-40 av matcherna i grundserien för att ta honom dit.

Norris Trophy – säsongens bästa back

Miro Heiskanen, Dallas

Det är dags för någon ur det yngre gardet att ta över nu. Om det sedan blir Heiskanen, Makar, Quinn Hughes eller rent av Rasmus Dahlin återstår att se. Utifrån hans spel i slutspelet i höstas känns Heiskanen den som ligger i framkant att på allvar utmana Victor Hedman, Roman Josi och de andra mer etablerade toppnamnen. Och ur ett själviskt perspektiv har jag draftat Heiskanen till mitt fantasylag, så det finns en egoistisk vinkel på det här också.

Jack Adams Award – säsongens främsta coach

Claude Julien, Montréal

Montréal Canadiens har något bra på gång och jag tror att de tar sig till slutspel. Trots att de inte haft den sexigaste laguppställningen på senare år har de varit otroligt välcoachade och nästan alltid ett av bättre lagen i spel fem mot fem. Med en uppgraderad laguppställning bör hans fina touch ge bättre resultatmässig utdelning.

Calder Trophy – säsongens främsta rookie

Igor Sjestjorkin, New York Rangers

Jag rankade NHL:s 15 hetaste rookies härom veckan och kom fram till att vinnaren av Calder Trophy antingen kommer att vara ryss eller spela för New York Rangers. Baserat på det begränsade men helt fenomenala arbetsprovet som Sjestjorkin visade upp i fjol är jag rätt övertygad om att han kommer att ge Rangers ett riktigt bra målvaktsspel den här säsongen. Konkurrens finns dock, inte minst från lagkamraten och draftettan Alexis Lafrenière och landsmännen Kirill Kaprizov (Minnesota Wild) och Ilja Sorokin (New York Islanders).



Igor Sjestjorkin.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



Selke Trophy – ligans bästa defensiva forward

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Cirelli har vuxit ut till en av ligans bästa tvåvägscentrar. Kan han bara få lite mer offensiv utdelning kommer han säkert att bli en tyngre kandidat än tidigare. För hur motsägelsefullt det än må låta krävs det alltid ett visst mått av poäng för att blanda sig i Selke-diskussionen.



Säsongens främsta svensk

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Tredje NHL-säsongen står för porten och det känns som 22-åringen från Ånge är redo att ta ytterligare ett kliv och bli den som leder Canucks på och utanför isen. Många har lyft fram Elias Pettersson som en tänkbar Hart Trophy-kandidat och jag kan se logiken i det. Går Vancouver Canucks till slutspel är det sannolikt till stor del hans verk. En placering bland de tio främsta i poängligan finns inom räckhåll.

