Pionjären ska hyllas av Bruins: ”En av Bostons främsta atleter”

Willie O'Ree var den första svarta spelaren någonsin i NHL.

I februari ska han hyllas av Boston Bruins – genom att få tröjan hissad i taket av TD Garden.

– Hela hockeyvärlden står i evig skuld till Willie för allt han har gjort, och fortsätter göra. för sporten, säger klubbens VD Charlie Jacobs.

1958 blev Willie O'Ree den första svara personen att någonsin spela i en NHL-match då han drog på sig Boston Bruins-tröja.

Han spelade sedan totalt 45 matcher för Bruins och har fått en ikonstatus i NHL och är bland annat invald i Hockey Hall of Fame.

Nu får pionjären ytterligare en ära. Den 18 februari kommer O'Ree att få sin tröja upphissad i taket av TD Garden och hans tröjnummer, 22, kommer att pensioneras.

– Willies bidrag till ishockey har han visat på isen och det har öppnat mängder av dörrar för spelare som har kommit efter honom. Han är utan tvekan värd den här äran”, säger Bostons ordförande Cam Neely i ett uttalande.

Taking his rightful place in the rafters.#NHLBruins pic.twitter.com/DOegChXOiL