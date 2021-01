Sju mål på sju matcher - juniorstjärnan glödhet

– Jag älskar att göra mål, säger han efter 3-1-segern.

Noel Gunler var en av få svenskar som kom upp i förväntad nivå under JVM. Snajpern sköt fyra mål på fem matcher under turneringen. Under mästerskapets gång fick han också hantera en personlig tragedi, då Brynäsforwardens mormor gick bort. Han hedrade sin bortgångne mormor genom en målgest där han pekade upp mot himlen.

Därför fick han extra ledighet efter mästerskapet, och gjorde alltså inte comeback i SHL förrän i kväll. Han kom tillbaka med besked - och sköt två mål i Brynäs 3-1-seger mot Djurgården.

– Det var jätteskönt att få komma hem och landa några dagar. Jag fick lite ny energi och fick träffa familjen och så, säger Gunler.

Har det varit svårt att fokusera helt på hockeyn?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag är ganska bra på att fokusera. Det var mer utanför, att det var lite jobbigt att sitta själv på ett hotellrum i Edmonton. Det var lite tufft. Men när det väl var dags för match kunde jag koppla bort det andra.

Under intervjun med Noel Gunler kommer tränaren Peter Andersson förbi och säger att tanken var att junioren inte skulle spela i kväll heller. Då Brynäs fick några andra spelare skadade, däribland Patrik Berglund, kastades nyförvärvet från Luleå in i laget.

"MYCKET KOMMER AUTOMATISKT"

Räknar vi in den sista SHL-matchen innan JVM, samt mästerskapet i Edmonton och kvällens match, har Noel Gunler nu gjort sju mål på sina sju senaste matcher.



– Jag älskar att göra mål, säger han.

– Det är mycket självförtroende i det hela. När man kommer in i det går man mycket på instinkt - mycket kommer automatiskt. Framför allt när man kommer till de här avgörande lägena. Då kan man trycka dit den när man har ett bra stäm.

Det trista JVM-slutet, med det smärtsamma uttåget mot Finland i kvartsfinalen, har han lagt bakom sig.

– Det var självklart tufft för laget och för mig. Vi gör vår sämsta match mot finnarna. Men man får försöka ta med sig de bra grejerna från turneringen.

HYLLAS AV TRÄNAREN

Noel Gunler lämnade Luleå för Brynäs i jakt på genombrottet och en större roll - och den har sannerligen kommit. Båda dagens mål kom i powerplay, och Peter Andersson är förtjust i den unge forwarden.



– Vi vill satsa på honom och tror på honom. Han har jättefina egenskaper som vi vill ha. Han är en jäkligt bra målskytt och behöver få chanser för att göra mål. Det är viktigt för honom att göra mål, han är en målskytt med en väldigt hög potential, sade Brynästränaren på presskonferensen.

I och med kvällens vinst har Brynäs lämnat kvalplatsen. De är två poäng före HV - trots att Jönköpingslaget spelat fem matcher fler än sin motståndare från SM-finalen 2017.