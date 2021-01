Klart: Tre NHL-lag inleder säsongen med publik

Pandemin pågår för fullt i Nordamerika. Trots det meddelar NHL att tre av ligans 31 lag kommer att starta säsongen med fans i sina arenor. Och snart kan ytterligare två klubbar släppa in publik.

Natten mot torsdag inleds NHL-säsongen 2020/21.

I den stora majoriteten av arenorna kommer det inte att finnas någon publik på läktarna på grund av pandemin. Men tre av klubbarna går emot strömmen och släpper in folk på matcherna. Det meddelade NHL när kommissionären Gary Bettman och hans kollega Bill Daly höll en digital presskonferens sent i går kväll, svensk tid.

Klubbarna som släpper in fans är Arizona Coyotes, Florida Panthers och Dallas Stars. Dessutom ska Columbus Blue Jackets och Pittsburgh Penguins kunna göra detsamma inom kort, menar Bill Daly.

Nu handlar det inte om fulla arenor, utan om ett lägre procentantal. Färre än 5000 åskådare förväntas släppas in i respektive arena.

Tampa Bay Lightning kunde ha varit ett av lagen som släppte in publik i Amalie Arena, men en ökning av antalet smittade i covid-19 i området ska ha fått klubben att välja bort den möjligheten.

Three NHL teams will start the season with limited fans in the building: Arizona, Florida and Dallas.



Columbus and Pittsburgh hope to join them soon, according to deputy commissioner Bill Daly.