"Om IIHF lyckas stå emot den orättvisa pressen kommer vi att arrangera VM"

Med en vänskaplig kram två gamla vänner emellan, välkomnade Belarus president Aleksandr Lukasjenko det internationella ishockeyförbundets ordförande René Fasel till Minsk under måndagen.

Fasel besökte Belarus för att prata om möjligheterna att genomföra årets ishockey-VM i huvudstaden. Den ursprungliga planen var att Belarus och Lettland skulle genomföra turneringen tillsammans mellan den 23 maj och 6 juni. Men efter fjolårets val i Belarus, där Lukasjenko utropade sig till segrare efter att enligt egen utsago ha fått 80 procent av rösterna, har det politiska klimatet i nationen hårdnat.

Människor i hela landet har gått ut på gatorna och protesterat mot diktatorn och det som enligt många är uppenbart valfusk. Demonstranterna har på många ställen utsatts för våld av polisen och även fängslats för sina protester. Det här har i sin tur fått andra europeiska länder att ifrågasätta lämpligheten i att anordna hockey-VM i en diktatur som skakas av interna stridigheter.

Bland annat har Lettland meddelat att de inte vill anordna en turnering tillsammans med Belarus.

Soll die Eishockey-WM in diesem Jahr wirklich in #Belarus stattfinden? René Fasel, der Präsident der IIHF, ist heute zu Gast in Minsk. Bekanntermaßen wenig Berührungsängste zwischen dem Schweizer Funktionär und Lukaschenko. Quelle: Пул Первого pic.twitter.com/s3DjC7mdCs — Simone Brunner (@fraeuleinfroehl) January 11, 2021

"DET ÄR DÄFÖR FOLKET VALDE MIG"

När Fasel träffade Lukasjenko under måndagen hävdade diktatorn att allt under under kontroll.



– I europeiska länder anklagas jag för att försvara mitt land och folk, men det är därför som folket valde mig, sade Lukasjenko efter mötet skriver finska YLE.

Han ska även ha sagt att Belarus kan ta sig an hela turneringen om inte Lettland ställer upp.

– Om Lettland drar sig ur kommer vi att arrangera alla tiders VM i Belarus.

Han satte även press på Fasel att låta Belarus stå kvar som arrangör.

– Om IIHF lyckas stå emot den orättvisa pressen kommer vi att arrangera VM. Allt hänger på IIHF.

Rene Fasel har å sin sida fortfarande inte kommenterat mötet. Han har tidigare skjutit ned rykten om att IIHF skulle vara på väg att flytta turneringen bort från Belarus, och sagt att målsättningen fortfarande är att genomföra turneringen i Minsk.

