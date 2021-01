Bekräftad smitta i Malmö – matcher skjuts upp

Under helgen meddelade Malmö att forwarden Lars Bryggman insjuknat i covid-19. Laget kunde trots det spela lördagens match mot Leksand, men nu står det klart att SHL-klubben tvingas till en paus.

Under måndagsmorgonen bekräftades fler fall av covid-19, vilket nu gör att lagets nästkommande matcher mot Brynäs och Djurgården skjuts fram.

Klubben skriver på sin hemsida att spelare och ledare nu går in i lock down, vilket innebär att man kommer att isolera sig i hemmet och inte bedriva några gemensamma träningspass under denna vecka.

När matcherna mot Brynäs och Djurgården kommer att spelas i stället är i dagsläget oklart.





TV: Linus Andersson om sin rookiesäsong i SHL

Matchrapporter: Brynäs utklassade Djurgården på hemmaplan Efter 16 förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Oskarshamn Ilari Melarts kanon gav Växjö revansch