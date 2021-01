Skrev tryout – nu får förre talangen riktigt kontrakt

Michael Del Zotto draftades i förstarundan 2008 och NHL-debuterade för New York Rangers 2009.

Del Zotto ansågs ha en stor framtid i NHL och stod som 21-åring för 41 poäng på 77 matcher för Rangers men därefter har 30-åringen haft svårt att leva upp till de höga förväntningarna.

Backen blev inte kvar i Anaheim Ducks den senaste säsongen och han gick sedan klubblös under en längre tid.

För ett par veckor sedan skrev Del Zotto på ett tryout-kontrakt med Columbus Blue Jackets och det verkar ha varit lyckat. Under söndagen meddelade Columbus nämligen att de tecknat ett permanent avtal med 30-åringen.

✍️ OFFICIAL: The #CBJ have signed D Michael Del Zotto to a one-year/two-way NHL/AHL contract.



MDZ stats ⬇️https://t.co/Yb9bP5V0YV