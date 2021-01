Inget spel i Nordamerika – svensken skickas till Danmark

Han lånades ut till Almtuna i Hockeyallsvenskan under hösten för att matchas igång inför den kommande säsongen i Nordamerika.

Men nu verkar det inte bli något spel på andra sidan Atlanten för Filip Larsson. Den 22-årige målvakten har i stället skickats på lån till Fredrikshavn White Hawks i den danska ligan.

Update: The #RedWings have reassigned goaltender Filip Larsson to Frederikshavn (Denmark) from Almtuna (Swe-2). pic.twitter.com/1MVysrbly5