Storstjärnans nya kontrakt – så hög lön får han

Efter fjolåret blev Mathew Barzal restricted free agent och centerstjärnan har sedan inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt med New York Islanders.

Under lördagen kom slutligen det stora glädjebeskedet för "Isles-fansen" då Barzal har kritat på ett nytt avtal med klubben.

Mathew Barzal tecknar ett nytt treårsavtal med en lönetaksträff på sju miljoner dollar per säsong, något som The Fourth Period var först att rapportera om. Kontraktet är totalt värt 21 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 175 miljoner kronor.

Enligt TSN:s Darren Dreger är 23-åringens lön över de tre säsongerna fördelat på följande sätt:

2020/21: Fyra miljoner dollar

2021/22: Sju miljoner dollar

2022/23: Tio miljoner dollar

Mathew Barzal slog igenom stort på Long Island 2017/18 genom att göra 85 poäng på 82 matcher under rookiesäsongen. Det var tillräckligt bra för att vinna Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Därefter har poängtakten avtagit lite då kanadensaren stod för 62 poäng på 82 matcher under sin andra säsong i Islanders och i fjol blev det 60 poäng på 68 matcher från centerns sida.

Stjärnan var ledande för New York Islanders under sensommarens Stanley Cup-slutspel. Han gjorde 17 poäng på 22 matcher när Isles tog sig hela vägen till konferensfinal för första gången på 27 år.

We have a new addition to today’s scrimmage... 👀 pic.twitter.com/PcwRXUHOnq