Matchstraff för DIF-stjärnan – då gör Brynäs tre mål

Matchen mellan Brynäs och Djurgården hade precis hunnit börja när Rhett Rakhshani drog på sig ett matchstraff.

Fyra minuter in i den första perioden åkte Rakhshani in och lade en farlig tackling i ryggen på Greg Scott som trillar framåt med ansiktet först in i sargkanten.

Domarna tvekade inte utan visade ut Djurgårdsstjärnan fem minuter + game för 'checking from behind'.

Det skulle visa sig bli en mycket kostsam utvisning för bortalaget då Brynäs visade på stor effektivitet i powerplay.

Nicklas Danielsson satte 1-0 drygt en minut in i det numerära överläget och därefter trillade ytterligare två puckar in med Anton Rödin och Greg Scott som målskyttar.

Brynäs hade då alltså gjort tre mål på tre minuter i powerplay. Djurgården lyckades dock stoppa blödningen och hålla tätt de sista två minuterna av powerplay-spelet.

Matchen pågår och Brynäs leder fortsatt med 3-0...

