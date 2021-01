”Lever med ett ständigt dålig samvete”

HV71 är inblandade i bottenstriden av SHL och har förlorat åtta av sina tio senaste matcherna.

Då öppnar sportchefen Johan Hult upp om känslorna mitt i krisen.

– Någonstans lever man med ett ständigt dåligt samvete, en form av skam, säger Hult i C More.

De tippades vara ett topplag som skulle slåss om SM-guldet.

I stället har HV71 fått se sig själva husera i botten av SHL-tabellen och just nu ligger laget endast en poäng ovanför kvalstrecket, med sex matcher fler spelade jämfört med Brynäs som ligger under strecket.

Under lördagen ställde HV-sportchefen Johan Hult upp på en längre intervju med C More för att prata om lagets tuffa läge.

– Det är klart att det varken är det vi har förväntat oss utifrån de kraven och målsättningarna som vi hade inför säsongen. Det är ett underbetyg helt klart, säger Hult i C More.

”TYCKER DE ATT JAG ÄR EN IDIOT DÅ?”

Han pratar sedan mer om det mänskliga perspektivet av att finnas i den här situationen.

– Vi måste hela tiden jobba med att få spelarna och ledarna och alla andra runt omkring laget att må bra. Att må bra handlar också om situationen man befinner sig i. Jag tror att vi alla, hade höga förväntningar, precis som ni experter hade, efter en fantastiskt fin försäsong där vi gick väldigt bra, men då blir också fallet lite lite högre, när det krigar emot och vi inte får med oss de resultat som vi önskar, säger Johan Hult och fortsätter:

– Jag kan bara gå till mig själv. Man lever någonstans med ett ständigt dåligt samvete, en form av skam. Lever man i det 24 timmar om dygnet, då dräneras man på energi. Det gäller att hitta och ge killarna luft och energi. Det där är något vi jobbar väldigt hårt med just nu. Men man blir lite skadad. Man tänker: ”Kan jag gå ut och åka pulka med barnen? Tänk om någon ser mig skratta, tycker de att jag är en idiot då?” Man ifrågasätter sig själv otroligt mycket i de här situationerna, oavsett om man är spelare eller ledare.

HV71 förlorade kvällens match mot Örebro med 5-2 efter att ha haft ledningen med 2-0 efter den första perioden. Jönköpingslaget har nu förlorat åtta av de tio senaste matcherna och ligger näst sist i SHL sett till inplockade poäng per match.

