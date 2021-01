Efter JVM-succén – sätter första SHL-målet

Han var en av Sveriges bästa spelare under Junior-VM i Kanada och nu för Elmer Söderblom med sig succén tillbaka till Frölunda.

Under lördagseftermiddagen satte 19-åringen sitt första SHL-mål i karriären när Frölunda tar emot Färjestad i Scandinavium.

Söderblom fick i princip öppet mål efter ett fint förarbete av JVM-kollegan Lucas Raymond. Han kunde enkelt raka in pucken i nät, ett mål som betydde 2-0 till Frölunda.

– Jag ser att pucken kommer mot mig, var bara att trycka dit den, säger forwardstalangen i C More under periodpausen.

Den storväxte spelaren hade inför dagens kamp spelat 18 matcher i SHL utan att hitta nätet. Det var därmed efterlängtat för 19-åringen att få spräcka nollan.

– Det är såklart skönt, det har varit nära några gånger men skönt att den satt nu, säger han i C More.

Matchen pågår och Frölunda leder med 2-0...

