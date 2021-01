USA chockade Kanada - juniorvärldsmästare 2021

USA är 2021 års juniorvärldsmästare för femte gången. I nattens JVM-final mot Kanada i Edmonton blev det seger med 2–0 efter att turneringens stora profil Trevor Zegras svarat för både mål och assist.

USA fortsätter att trivas mot Kanada i JVM-finaler.

Under 2000-talet har nationerna mötts i kampen om guldet vid fyra tillfällen. Samtliga fyra gånger har de besegrat den nordamerikanska rivalen. Och tre av gångerna har det skett i Kanada.

Inför nattens JVM-final i Edmonton hade Kanada gått fram som en ångvält genom turneringen och bland annat kört över Ryssland med hela 5–0 i semifinalen. Men trots att de imponerat storligen kunde de inte rå på amerikanerna.

USA fick utdelning 13.25 in i den första perioden efter att Alex Turcotte i den fruktade toppkedjan styrt in 1–0 på backen Drew Hellesons backskott. Det var faktiskt det första målet som Kanada släppte in i turneringen i spel fem mot fem.

UTBYTT i PREMIÄREN – HÖLL NOLLAN I FINALEN

Det andra baklängesmålet i den spelformen kom direkt i den andra perioden. Det hade bara gått 32 sekunder när JVM:s stora kung Trevor Zegras tråcklat in pucken bakom Devon Levi i det kanadensiska målet.

Det var Zegras sjunde mål och 18:e poäng i turneringen. Med det vann han poängligan och är numera den poängrikaste amerikanen i JVM-historien tillsammans med Jordan Schroeder. Zegras gjorde nio poäng redan i fjol och med ytterligare 18 i år har han 27 poäng på tolv JVM-matcher.

Efter att ha haft svårt att skapa något av värde under första halvan av matchen tog Kanada successivt över spelbilden när USA började backa hem. Men de få gånger man verkligen kom till lägen stod den amerikanske målvakten Spencer Knight i vägen.

Knight, som byttes ut i premiären mot Ryssland, stoppade samtliga 34 skott och blev tillsammans med Zegras matchvinnare för USA.

JVM-guldet är det femte som USA tagit i turneringens historia. Nationen blev juniorvärldsmästare första gången i Finland 2004 när man besegrade Kanada i finalen. Därefter har det blivit guld 2010, 2013, 2017 – och nu 2021.

