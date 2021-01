"Klart att jag känner att det är en utsatt position"

Att säga att HV71 underpresterat så här långt under säsongen är ingen överdrift.

Klubben har som målbild varje säsong att slåss om SM-guldet, men efter 28 spelade matcher ligger laget på en tolfte plats och farligt nära ett negativt kvalspel. Trots allt ser coachen, Nicklas Rahm, flera positiva bitar från senaste matcherna även om han såklart i stort inte är nöjd med säsongen så här långt.



– Säsongen har såklart varit lite berg- och dalbana som har varit på väg neråt senaste tiden, säger HV71-tränaren till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har varit för ojämna i matcherna, men även för ojämna från match till match i våra prestationer. Vi fick en tuff inledning på säsongen och det har färgat oss lite för hårt.

Vad är det som gjort att inte alla bitar kuggar i som ni önskar?

– Delvis handlar det om att inte få kontinuitet i kedjor och line-up. Det har varit en del av vår ”issue”. Jag tycker också att i början kuggade inte vårt försvarsspel i som det gjort tidigare säsonger då jag varit här.

– Vi blir straffade för en hel del misstag och även individuella misstag. Det här har färgat gruppen ganska hårt och då också påverkat lite av självförtroendet.

Hur jobbar ni för att få en förändring på just försvarsspelet och att minimera misstagen?

– Vi jobbar med försvarsspelet dagligen. Jag tycker att vi har skärpt till det och blivit mycket bättre i vår struktur samtidigt som vi fått tillbaka självförtroendet i försvarsspelet senaste tiden.

– Däremot har vi tappat lite effektivitet och offensiva ”edge”. Inget av det här har kuggat i samtidigt under säsongen och det är också vad vi jobbar med och framåt nu.

"VI ÄR INTE SÄMRE HOCKEYSPELARE"

En stor del av HV71:s ibland lite svaga spel tror Nicklas Rahm handlar om mentala delar.



– Framförallt är det just nu mycket mentalt. Vi är inte sämre hockeyspelare rent fysiskt och ”skillsmässigt” än vad vi var under början av säsongen då vi vann alla träningsmatcher.

– Det handlar om en mental plats vi är på just nu men som vi inte vill vara på. Vi jobbar med dom bitarna och förstärker våra bra prestationer och aktioner vi gör där ute. Vi försöker skapa och framförallt ge varandra energi.

Hur gör man det?

– Genom att berömma varandra. Vi berömmer varandra lite extra hela tiden, men också genom att berömma dig själv för dom bra sakerna du gör. När vi är i en sådan här situation som vi är i tittar vi nog på nio negativa och en positiv sak.

– Kan vi vända på det och titta på en negativ och nio positiva så kan det gynna oss. Om vi inte hjälper varandra med det så är det lätt att gå in i sin egen bubbla och bli för negativ.

– Man måste hjälpa sig själv och även andra att vara positiv och helt enkelt få en bättre känsla, ge varandra energi.

Vilka uppsidor har du sett i ert spel senaste matcherna?

– Jag gillar sättet vi tog oss an Frölunda-matchen i Göteborg. Vi fick in två nya killar, Lukas Wernblom och Filip Cederqvist som verkligen tog för sig och såg det här som sin chans. Därigenom fick vi med oss några andra grabbar i den här energin. Vi hade även en positiv energi i båset och var nära att knipa den matchen (förlust 1–4).

– Mot Leksand igår (läs: måndags) var det ett härligt drag i laget. Alla körde på och drev på varandra på ett positivt sätt. Det är också där någonstans vi måste börja, att vi krigar tillsammans.





BRA DIALOG MED SPORTCHEFERNA

Nu har både Filip Cederqvist och Lukas Wernblom återvänt till sina respektive klubbar, Tingsryd och Mora.



– Båda dom killarna tog verkligen chansen, vilket var kul att se, säger Nicklas Rahm.

Hur har dialogen med sportcheferna Johan Hult och Johan Davidsson varit när det handlar om lagets prestationer?

– Vi har en daglig kontakt och utvärderar hela tiden våra prestationer, både spelarnas och våra egna, så den dialogen är bra.

Nu har Stephan "Lillis" Lundh klivit in i staben kring laget, hur ser du på det med tanke på att han lämnade över head coach-jobbet till dig inför den här säsongen?

– Han har varit med ett tag nu, kom in mot Malmö borta precis innan jul. Vi känner varandra väl, jag och ”Lillis” sedan tidigare.

– Jag tycker att det var ett bra drag att ta in honom nu då (Stefan) Nyman varit borta ett tag och gick lite kort om folk. Nu får vi in ”Lillis” med hans erfarenhet och positiva personlighet, vilket är bra för oss.

Är det sagt något om när Stefan Nyman kan vara tillbaka?

– Nej.

FÖRSTÅR KRITIKEN

Om du ser till din egen prestation, vilka lärdomar har du så här långt tagit av att nu vara head coach och inte längre assisterande tränare?

– Lärdomar… Klart att det är mycket ansvar som vilar på mig och jag får ta många beslut. Både hastiga beslut och så att säga viktiga beslut. Det är främst det och att jag får stå framför laget i princip varje dag och försöka både hitta min egen energi, men även ge energi till spelarna.

– Utåt sett har det varit en ganska lugn säsong på vis att det inte varit någon publik. Det är mer er journalisters frågor jag får stå upp för. Publiken har inte kunnat avreagera sig i så att säga publikform.

– På det viset har jag klarat mig undan förutom sociala medierna som finns där folk kan skriva av sig, men dom grejerna når inte mig riktigt. Klart att jag ändå känner, speciellt som det gått nu, att det är en utsatt position.

Kommer det upp några speciella tankar då det kommer upp negativ kritik mot dig som tränare för HV71?

– Nu läser inte jag det, men självklart förstår jag att jag är utsatt för kritik, vilket är fullt förståeligt.

– Jag gör mitt jobb och försöker göra saker och ting bättre hela tiden. Jag hatar att förlora och jobbar hela tiden för att göra ett bättre jobb, vinna mina och våra matcher. Hela tiden försöker jag bli en bättre coach.

– Det är naturligtvis en utmaning för mig, men så länge jag känner draget i gruppen och vår ledarstab får jag också energi.

Vad är nyckeln om HV71 ska börja vinna fler matcher än ni förlorar?

– Att vi fortsätter ha den energi vi har just nu. Att vi inte låter oss slås ner så mycket om vi har en förlust här och där utan ser möjligheterna och dom positiva aktionerna vi gör hela tiden.

– Då kommer vi göra flera av dom här positiva aktionerna och då kommer vi också vinna matcher, avslutar Nicklas Rahm.

