I går blev Bert Robertsson den förste SHL-tränarne den här säsongen att få lämna sin roll som huvudtränare.

Men vad brukar en tränarsparkning ge för effekter, egentligen? Här tittar jag närmare på…

Nej, tiden i Östergötland blev varken vad Bert Robertsson eller Linköping hade hoppats på eller önskat. Den tidigare Skellefteåtränaren var en del av den förändringsresa som klubben påbörjade för två år sedan, men resultaten har uteblivit och efter att man slutade utanför slutspelsplatserna förra säsongen och inte visade några större indikationer på framsteg den här säsongen så blev beslutet i slutändan oundvikligt.



Linköping och Bert behövde gå skilda vägar.

Redan i dag spelar Linköping sin första match, då man under eftermiddagen ställs mot Örebro (redan nu vid 14:30, visste någon annan om att det var trettondedag jul i dag?).

Tränarbyten tenderar, i alla fall vad känslan är, att kunna ge en ganska kortvarig positiv effekt. Det är så klart inte så enkelt att man bara behöver byta tränare så är allting frid och fröjd.

Men vilken effekt ger det egentligen att sparka tränaren och genomföra ett tränarbyte?

Här tänkte jag titta igenom de senaste tre SHL-säsongernas tränarbyten – och vilken effekt de egentligen gav. Det är så klart helt omöjligt att veta hur lagen hade presterat om de valt att behålla tålamodet med sina dåvarande tränare, men det är något som är helt omöjligt att analysera, då tränarna de facto fick lämna.

2017/18

Brynäs

Datum: 13 oktober 2017

Tränare ut: Roger Melin

Tränare in: Tommy Sjödin

Effekt: Positiv

Tommy Sjödin lyfte BrynäsFoto: Bildbyrån



Brynäs inledde säsongen med sju förluster på de nio inledande matcherna. Efter 2–8-förlusten hemma mot Skellefteå den 12 oktober stod det klart att Roger Melin inte skulle få leda laget något mer.

Gävlelaget inledde en rekryteringsprocess för att hitta sin nya huvudtränare, där Tommy Sjödin och Janne Larsson till en början fick leda laget under jakten på en ny tränare. I slutändan valde ändå Brynäs att befordra Sjödin till huvudtränarjobbet på heltid.

Brynäs vann första matchen under firma Sjödin och Larssons styre och lyckades i slutändan styra laget till en tiondeplats i SHL-tabellen. Väl i play in tog man sig förbi Luleå för att sedan bli utslagna av Växjö, som sedan skulle gå och vinna SM-guldet, i kvartsfinalen.

I fallet med Brynäs och Tommy Sjödin får man säga att det blev ett lyft, om än ett kortvarigt sådant. I november 2018 fick klubbikonen lämna tränarjobbet efter en smått turbulent start på säsongen där man vid Sjödins sparkande låg på en åttondeplats i tabellen.

Rögle

Datum: 5 november 2017

Tränare ut: Anders Eldebrink

Tränare in: Cam Abbott

Effekt: Mycket positiv

Cam Abbott - en riktig fullträff.Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson



Efter en minst sagt medioker start på säsongen stod det i början av november 2017 klart att Anders Eldebrink skulle lämna klubben. Laget placerade sig för tillfället på en nästjumboplats i SHL vid tillfället och en förändring var nödvändig.

Drygt två veckor efter Eldebrinks avsked presenterade Rögle sin nya tränare: Oprövade Cam Abbott från Växjös J20-lag.

Kanadensaren, som förvisso var ett bekant ansikte efter sina säsonger i SHL, kom tillsammans med sin bror Chris in i klubben och redan från dag ett påbörjades ett förändringsarbete i klubben. Under säsongen som gick lyckades Abbott lyfta laget från nästjumboplatsen till en fullt godkänd elfteplats med hela tio poäng ned till kvalplats.

Därefter har Abbott-bröderna, som bekant, förvandlat Rögle till en tvättäkta SM-guldkandidat. Förra säsongen slutade laget på en tredjeplats i SHL och den här säsongen har laget fortsatt på den inslagna vägen, då man just nu toppar SHL-tabellen, trots att man har två matcher mindre spelade än både tvåan Frölunda och trean Växjö.

Ska man använda ordet succé i samband med något tränarbyte är det förmodligen här.

Mora

Datum: 14 januari 2018

Tränare ut: Mattias Karlin

Tränare in: Mats Lusth (Johan Rosén och Daniel Hermansson)

Effekt: Negativ

Trots att Mora låg på en tolfteplats vid tillfället som Mattias Karlin fick lämna sin post som huvudtränare kom ändå beskedet lite som en blixt från klar himmel. Dalalaget hade ändå klarat sig rätt bra som nykomlingar i SHL, men trots det valde klubbledningen att ge Karlin foten på grund av att de ansåg att han och assisterande tränaren Mikael Johansson inte fått ut tillräckligt av laget.

In klev Johan Rosén och Daniel Hermansson in i båset som någon form av interimlösning, innan Mats Lusth tog över huvudansvaret med bara en vecka kvar till kvalet mot Leksand.

Efter Karlins avsked från laget förlorade laget tre raka matcher innan man lyckades knipa en straffseger borta mot Malmö i slutet av januari. När grundserien var färdigspelad hade laget trillat ned under kvalstrecket, vilket var tidpunkten då Lusth klev in i båset.

Den rutinerade tränaren lyckades hålla laget kvar i SHL efter att man besegrat rivalerna Leksand med 4–1 i Slaget om Siljan. Allt som allt får man dock säga att tränarbytet inte innebar något direkt lyft för laget, utan snarare en negativ effekt då man faktiskt tappade en placering efter förändringen.

2018/19

Brynäs

Datum: 5 november 2018

Tränare ut: Tommy Sjödin

Tränare in: Magnus Sundquist

Effekt: Negativ

Efter att ha lyft laget säsongen innan var det Tommy Sjödin som fick lämna Brynäs under hösten. Brynäs låg på en åttondeplats vid tillfället och var förvånad över att han fick gå bara drygt två månader in på säsongen.

Precis som när Brynäs valde att ge Sjödin förtroendet säsongen innan så gick Gävlelaget på samma spår genom att befordra Magnus Sundquist från sin roll som assisterande tränare till huvudtränare.

Tränarbytet blev emellertid ingen hit för Gävlelaget. Brynäs fortsatte att sjunka i tabellen och när säsongen var färdigspelad fick laget nöja sig med en elfteplats i tabellen och därmed missa slutspel för första gången sedan 2008.

Sundquist fick fortsatt förtroende i Brynäsbåset även säsongen därpå, men efter att resultaten uteblivit under vintern så stod det klart strax efter nyår att tränaren hade fått sparken. Med facit i hand var Sundquist en tränare som inte lyfte Brynäs.

Snarare tvärtom.

HV71

Datum: 25 november 2018

Tränare ut: Johan Lindbom

Tränare in: Stephan Lundh

Effekt: Positiv

Stephan "Lillis" Lundh fick ordning på HV71.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



Efter att ha fört HV71 till SM-guld 2017 misslyckades Lindbom att ens ta laget till kvartsfinal den följande säsongen. Det misslyckandet gjorde att förtroendekaptialet för Lindbom var relativt lågt redan inför säsongen 2018/18 – och när laget sladdade rejält i tabellen under hösten valde klubbledningen att sparka sin guldtränare.

Vid tillfället låg Jönköpingslaget på en elfteplats i SHL-tabellen med sju poäng upp till slutspelsplats och bara två poäng ned till kvalplatsen. In som huvudansvarig kom då rutinerade Stephan Lundh, som tidigare under hösten hade haft rollen som assisterande tränare i klubben.

För HV71 innebar tränarbytet ett lyft. Lundh lyckades leda laget till en stabil åttondeplats, med bara två poäng upp till Malmö på den sista kvartsfinalplatsen. Laget slog ut Rögle i åttondelsfinalen innan man åkte på en sur kvartsfinalförlust mot Färjestad, där HV71 förlorade den sjunde och helt avgörande kvartsfinalen med 3–2 på bortais.

Rutinerade Lundh fick fortsatt förtroende av HV71 under förra säsongen och lyckades landa laget på en femteplats i SHL, bara tre poäng bakom tvåan Färjestad. Efter säsongen stod det klart att Lundh skulle stiga åt sidan för att släppa fram Nicklas Rahm som ny huvdtränare, samme Rahm som just nu är under rätt hög press efter en fiaskoartad första halva av säsongen.

Örebro

Datum: 4 december

Tränare ut: Niklas Sundblad

Tränare in: Niklas Eriksson

Effekt: Mycket positiv

Niklas Eriksson har tagit Örebro till toppen.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



Örebro hade en knackig period under hösten 2018 och i början av december parkerade närkingarna på en nästjumboplats i SHL. Till slut valde klubbledningen att agera genom att sparka Niklas Sundblad och assisterande tränaren Petri Liimatainen, då klubben ansåg att ledarna inte fått ut den potential som fanns i laget.

In som huvudtränare klev istället Niklas Eriksson. Eriksson hade varit assisterande tränare under säsongens gång, men lyftes nu fram i rampljuset som huvudansvarig. Till sin hjälp fick Eriksson nya assisterande tränare i form av Jörgen Jönsson och Henrik Löwdahl.

Under Erikssons ledning lyfte Örebro i slutändna till en tiondeplats i tabellen, vilket innebar att man fick chansen att spela play in-spel mot Växjö, en matchserie man emellertid förlorade i två raka matcher.

Liksom i fallet med Cam Abbott i Rögle så får man säga att anställningen av Niklas Eriksson har blivit en riktig homerun för Örebro. Eriksson har förvandlat närkingarna till ett topplag i SHL och innan jul stod det klart att Eriksosn förlänger sitt kontrakt med klubben över säsongen 2022/23.

Summa summarum: En femplusrekrytering av Örebro som fått nytt liv under Erikssons ledning.

2019/20

Brynäs

Datum: 6 januari 2020

Tränare ut: Magnus Sundquist

Tränare in: Ove Molin och Mikael Holmqvist

Effekt: Negativ/likgitlig

Sundquist kom som sagt in som huvudtränare säsongen 2018/19, men hade svårt att lyfta Brynäs till en ny nivå. I början av januari tog klubben beslutet att sparka tränaren, då man vid tillfället låg på en elfteplats i tabellen med nio poäng upp till Växjö på den sista slutspelsplatsen.

Precis som under de två föregående åren valde Brynäs en intern lösning, då de tidigare assisterande tränarna Ove Molin och Mikael Holmqvist nu fick dela på huvudansvaret i klubben.

Förändringen blev emellertid inte speciellt lyckad, då laget faktiskt halkat ned ytterligare ett pinnhål i tabellen när grundserien var färdigspelad och med tio poäng upp till en slutspelsplats.

I mars stod det klart att Ove Molin skulle kliva tillbaka till sin roll som spelarutvecklare, medan Mikael Holmqvist återgick till sin roll som assisterande tränare. Ny tränare blev istället Peter Andersson, som den här säsongen har haft stora problem att få ordning på Gävlelaget. I skrivande stund ligger laget på jumboplatsen i SHL med 22 inspelade poäng på 22 matcher. Dock har man fyra respektive sex matcher mindre spelade än både Linköping och HV71, som för tillfället ligger fem poäng före Gävlelaget.

Dock var väl förväntningarna betydligt högre än så här på Brynäs inför säsongen.

Leksand

Datum: 3 februari 2020

Tränare ut: Roger Melin

Tränare in: Ulf Samuelsson

Effekt: Likgiltig

Melin hade varit med och tagit upp Leksand till SHL säsongen innan, då man besegrade rivalerna Mora med 4–1 i matcher i kvalet upp till finrummet.

Leksand satsade hårt på att säkra sin status som SHL-klubb under säsongen, då man plockade in namn som Jonas Fransson, Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv och Spencer Abbott. Resultaten blev emellertid inte som Leksandsledningen önskade och efter att ändå ha visat ett stort tålamod valde man i början av februari ändå att låta Roger Melin gå.

In kom ”Tuffe Uffe” Samuelsson som ny huvudtränare, men lyftet kom inte med honom heller. Samuelsson förlorade sina fem inledande matcher som Leksandstränare innan han till slut kunde hemmabesegra Oskarshamn den 22 februari.

Totalt blev det fyra segrar på 14 matcher för Samuelsson, som inte kunde lyfta upp laget från kvalplatsen. Man slapp dock spela det nerviga kvalet, då allt kval- och slutspel ställdes in under våren till följd av coronapandemins utbrott.

Oskarshamn

Datum: 31 januari 2020

Tränare ut: Håkan Åhlund

Tränare in: Per-Erik Johnsson

Inverkan: Negativ

"Perra" vann en match med Oskarshamn.Foto: Bildbyrån



Till spelarnas stora ilska valde Oskarshamn att göra sig av med huvudtränaren Håkan Åhlund i slutet av januari förra året. Klubben lyfte fram det stora mediefokuset som varit på Åhlund som en av anledningarna till att man valde att bryta med tränaren, något som han själv inte var helt nöjd med.

– Jag håller inte med om att det varit för stort fokus på mig. Det stämmer inte. Laget har inte drabbats eller berörts av det som stått i tidningarna. Klubben försöker bara hitta ursäkter att ta bort mig, sade han till Sportbladet.

Merparten av grundserien var redan färdigspelad när Åhlund fick lämna sitt jobb, ett jobb som Per-Erik Johnsson tog över. Oskarshamn låg hopplöst sist i SHL vid tillfället och ”Perra” kunde inte lyfta smålänningarna från jumboplatsen under de 15 matcher han ledde laget.

Faktum är att han bara lyckades vinna en enda match under sin sejour i Oskarshamn, så något lyft fanns inte direkt att tala om i detta fall.

Efter säsongen tog slut stod det klart Martin Filander skulle ta över tränarrollen i Oskarshamn.

Så, vad kan man utläsa från det här, egentligen?

Tja, urvalet är kanske lite väl litet för att man ska kunna se några tydliga tendenser, men ser man till fjolårets sparkningar så är faktum att inget av lagen lyfte efter tränarbytena.

Men det kan också slå mycket rätt när man väljer att göra förändringar under säsongen. Se bara på Rögle och Örebros rekryteringar under säsongen 2017/18 respektive 2018/19.

Utan Abbotts i Rögle eller Eriksson som boss i Örebro hade klubbarna, av allt att döma, inte lyfts till de nivåer som de i dag tagit sin verksamhet till. Men dit hade man inte heller kommit utan backning av den övriga ledarstaben och den sportsliga ledningarna i klubbarna. Det är för enkelspårigt att säga att ett lags lyft eller framgångar enbart beror på en tränare, det krävs mycket mer än så.

Att sparka en tränare under säsongen kan ge ett visst kortsiktigt lyft, men det behövs som sagt betydligt mer än ett tränarbyte för att en klubb ska kunna byta riktning.

