Leksand - störst på Eliteprospects

Statistikdatabasen Eliteprospects har under dagen avslöjat sina siffror för 2020. I deras statistiska genomgång kunde vi bland annat läsa att Leksand, återigen, var den mest klickade klubben i världen.

Leksands IF hade drygt 236 000 besök, och snuvade därmed Modo på förstaplatsen. Modo var tvåa med 230 000 besök. Björklöven avrundade prispallen med sina 177 993 besök - och var med det några hundra besök populärare än Toronto Maple Leafs som var första icke-svenska klubb.

Leksand var tredje mest populär 2018 och allra mest populära även 2019 - och hade då hela 322 000 besök. Då var Toronto tvåa.

Topplistan domineras kratfullt av svenska lag. Sveriges U20-landslag är femma, Färjestad sexa, Brynäs sjua och Frölunda åtta.

HAN VAR MEST POPULÄR

På spelarfronten var det inte lika mycket Leksand. Eller lika mycket svenskt alls, för den delen.

Där hade New York Rangers draftetta Alexis Lafrenière den överlägset mest besökta spelarsidan, med drygt 427 000 besök. Tvåa var Marco Rossi, som landade in på strax över 300 000. Connor Bedard, som under hösten spelade för HV71:s juniorlag, var trea. Tim Stützle och Connor McDavid avrundade topp-fem, och Lucas Raymond hade den mest besökta sidan bland svenska spelare. Han hamnade på sjätte plats.

Alexander Holtz var tolva, Elias Pettersson 23:a, och den sista svensken som slog sig in på topp 30-listan var Färjestads Victor Ejdsell som hade den 29:e mest besökta spelarsidan i världen.

