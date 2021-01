Det finns ett tydligt samband mellan de fyra föreningar (Surahammar, Tyringe, Hammarby och SK Lejon) som slutar som jumbo i grundserierna och låt oss säga så här, det är inte att de har lyckats hitta en stabilitet och trygghet i trupperna...



Det finns, bortsett från det faktum att det var klubbar som redan på förhand spåddes gå en hård kamp i tabellernas neder regioner, en tydlig gemensam nämnare mellan de fyra gäng som slutar som jumbo i de fyra grundserierna.



Det är kort och gott bristen på kontinuitet.



Det slogs kanske dunster i ett och annat öga när Surahammar utan omsvep halade in tre hajpade kanadensare härom dagen. De unga talangerna Blake Murray, Jack Thompson och Ethan Cardwell kommer till västra vårserien för att hjälpa klubben att slippa kval och det är förstås kul på sitt sätt.



Men samtidigt som det är häftiga värvningar är det ett tydligt tecken på den bristande kontinuiteten i klubben.



Inför första nedsläpp byggde man en trupp som man trodde mycket på och som skulle prestera bättre än på många år. Kalla det ”storsatsning” om ni vill. Sådan vara tanken. Men det har blivit som vanligt. Resultaten har varit riktigt svaga och spelaromsättningen ständigt pågående. Tränaren Patrik Juhlin fick sparken och Sebastian Varjomaa lånades in från Arboga i hans ställe.



Kontinuiteten kan ifrågasättas och exakt samma sak kan sägas om lagen som slutar som jumbo i de tre andra serierna.



Hammarby bytte i stort sett hela truppen inför säsongen och har fortsatt på samma spår under pågående seriespel. Det har varit spelare in och spelare ut, lån hit och lån dit och en ständigt snurrande tombola. I Tyringe har man bytt så många spelare att en normalt funtad person tappat räkningen och SK Lejon gick in i säsongen med en halv trupp och har sedan fyllt på och fyllt på och fyllt på utan att det har synts någon form av förändring i resultatkolumnerna.



Samtidigt som de fyra gängen har brist på kontinuitet gemensamt har de påfallande svaga resultat att visa upp.



Det är klart att det finns ett tydligt samband där. Samtliga fyra är föreningar som vill väldigt mycket mer än att vara de bottenlag man varit de senaste åren. Intentionerna är förstås goda.



Men för att kunna nå dit krävs mer tålamod, mer genomtänkta lagbyggen och betydligt mycket mer kontinuitet. Snabba värvningar för att ”förstärka” kommer inte att skapa någon långsiktig framgång. För att klättra ur bottenträsket måste man göra rätt från början, sätta en trupp med en stomme som man sedan vågar tro på hela vägen och minimera ingreppen i truppen under pågående spel så mycket det går.



Man måste sätta ett spel och goda vanor snarare än att konstant behöva börja om med ny personal.



Annars kommer hamsterhjulet med brandkårsutryckningar för att rädda nuläget och klara sig kvar i Hockeyettan bara fortsätta att snurra.



* * *



Sent igår släppte jag och maestro Skoglund loss årets första podcast-avsnitt (#159 O Canada) där vi diskuterar upplösningen i kampen om den sista Allettan-platsen från Hockeyettan södra

Vi funderar över om fler spetsspelare kommer följa i hälarna på Jesper Thörnberg och Hampus Gustafsson och lämna ligan, vrider och vänder på det aningen märkliga lånet där Mörrum lånade ut till rivalen KRIF och på så vis indirekt påverkade den Allettan-strid man själva vara inbegripna i och filosoferar givetvis över exakt hur stor skräll det är att Mörrum tar sig till Allettan och vad framgången beror på.

Bland ett bra gäng övergångar värda att belysa fastnar vi framförallt vid den ström av kanadensare, så väl ungdomliga som rutinerade, som vält in i ligan inför det som väntar under våren. O Canada…

Alla som stöttar via Patreon får tillgång till en bonuspodd där vi riktar spotlighten mot vad som på papperet ser ut som ”Vårens hetaste serie”. Några på papperet potenta gäng riskerar att hamna i en minst sagt märklig sits…

Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar, på Spotify eller här: http://www.mjornberg.se/2021/01/03/159-o-canada/

