Uppgifter: Vancouver tar in NHL-veteranen på tryout

Travis Hamonic är "bara" 30 år men har hunnit med 637 NHL-matcher under en tio år lång NHL-karriär. Efter sju säsonger i New York Islanders och tre i Calgary tycks backen nu vara på väg mot spel i en tredje klubb.

Sportsnets insider Elliotte Friedman rapporter nämligen på twitter att kanadensaren ska vara på väg mot ett provspel hos Vancouver Canucks. Det är ännu inte bekräftat av klubben, men förväntas kunna bli det under söndagen.

Travis Hamonic spelade 50 matcher för Calgary den gångna säsongen, och gjorde tolv poäng, men skapade sedan en viss uppståndelse när han som försa spelare beslutade sig för att tacka nej till slutspelet. Anledningen var att hans dotter redan gått igenom flera tuffa sjukdomsperioder, och att han själv inte ville riskera att smitta henne med Covid-19.

– Med tanke på vad min dotter redan har varit igenom och den oro vi känner över vad som händer om hon får Covid-19, har jag beslutat mig för att dra mig ur och vara frånvarande från slutspelet. Jag önskar att jag hade kunnat snöra på mig skridskorna och vara där ute och kämpa och täcka skott. Men min familj kommer alltid först. Att vara mina barns pappa är mitt viktigaste jobb, skrev han på sociala medier.

Vancouver inleder sitt träningsläger idag.

Certainly will be more detail in morning, but there are rumblings Travis Hamonic will go to VAN on a PTO. GM Jim Benning and coach Travis Green are scheduled to speak on Sunday.