Unge centern kräver att få trejdas

Han draftades i förstarundan av Winnipeg Jets 2015 och har därefter gjort 180 NHL-matcher för klubben.

Nu kan dock 23-årige Jack Roslovic vara på väg bort från Winnipeg.

Den Columbus-födde centern är restricted free agent och har inget kontrakt inför den kommande säsongen.

Han sitter just nu kvar i USA trots att Jets inleder sitt träningsläger om bara ett par dagar. Det innebär att han inte kommer att kunna vara med på träningslägret från början oavsett vad som händer eftersom att han skulle behöva sitta i karantän en längre period innan han skulle få ansluta till klubben.

Mike McIntyre på Winnipeg Free Press var först att rapportera om Roslovics situation och uppger att han kommer att stanna kvar i hemmet i Columbus fram till att han får ett nytt kontrakt eller trejdas.

TSN:s insider Pierre LeBrun har sedan varit i kontakt med centerns agent, Claude Lemieux, som bekräftar att Roslovic har begärt att få trejdas bort från Winnipeg Jets.

