Enorma sviten bruten – första gruppspelsförlusten på 14 år

Inte sedan nyårsafton 2016 hade Sverige förlorat en gruppspelsmatch i JVM.

Nu är den imponerande sviten bruten. Detta efter att Ryssland besegrat svenskarna med 4–3 efter övertid i ett riktigt nattdrama i Edmonton.



– Vi krigar på hela matchen och växer som lag genom hela matchen. Vi får en en kvittering på slutet, men det är himla tråkigt att förlora på overtime. Det är bland det tuffaste man kan göra, säger storspelande målvaktsdebutanten Jesper Wallstedt till SVT.

Redan efter 37 sekunder hade Ryssland ett bortdömt mål och under periodens första tio minuter parkerade man mer eller mindre i den svenska zonen. Man tog också ledningen genom Yegor Afanasyev, då han fint frampelad av Mikhail Abramov kunde lägga in pucken bakom en chanslös debutant i Jesper Wallstedt.

– Vi visste att ryssarna skulle komma ut hårt. Det gäller att vi kan matcha deras fart och är starka centralt, sade Juniorkronornas Arvid Costmar till SVT i den första periodpausen.

HOLTZ SPRÄCKTE NOLLAN

Just Costmar stod för ett kvitteringsmål i den första perioden, men Ryssland kunde gå till pausvila med en 2–1-ledning efter att Rodion Amirov kunnat lägga in pucken i mer eller mindre öppet mål bakom Wallstedt i den svenska kassen.



Juniorkronrona lyfte spelet avsevärt i den andra perioden, där det svenska trycket resulterade i en rad ryska utvisningar. Till slut kunde också Alexander Holtz kvittera matchen – och därmed också spräcka sin målnolla – när han lyckades valla in 2–2-pucken via Yaroslav Askarov.



– En målskytts mål. Han stannar kvar i situationen där han kastar in pucken från bakom förlängda mållinjen, men han vet att Askarov är lite ur position. Holtz zer det och kastar in pucken och det är mycket skickligare än vad man kan tro, berömde SVT:s expert Mikael Renberg i den andra periodpausen.

SEN KVITTERING

Ryssland såg ut att gå emot segern, då Kirill Kirsanov prickade in ryssarnas 3–2-mål via stolpen och in halvvägs in i tredje perioden – men Noel Gunler kvitterade matchen med bara en minut kvar att spela av ordinarie matchtid. Målet var Brynäsforwardens fjärde i denna JVM-turnering.



I förlängningen fick Ryssland chansen i spel fyra mot tre och med fem sekunder kvar att spela av matchen lyckades Marat Khusnutdinov lirka in det avgörande målet.

– Det hade varit mycket roligare med en vinst idag, säger Jesper Wallstedt.