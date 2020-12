Centern klar för sin åttonde (!) NHL-klubb

Han var ett av de största namnen kvar på free agent-marknaden men nu har Derick Brassard hittat en ny NHL-klubb.

Den 33-årige centern har ryktats vara intressant för en återkomst till New York Islanders men under natten stod det klart att Brassard i stället skriver på för Arizona Coyotes.

Han får ett ettårskontrakt med en lönetaksträff på en miljon dollar.

– Vi är väldigt nöjda över att kunna välkomna Derick till vår "flock". Han är en erfaren och skicklig forward som kan spela både center och ytter samt bidra offensivt. Han är även effektiv på tekningar och vi ser fram emot att ha honom i vårt lag, säger klubbens general manager Bill Armstrong i ett uttalande.

OFFICIAL: We have signed forward Derick Brassard to a one-year contract, GM Bill Armstrong has announced.



