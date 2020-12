Spelarna som fortfarande är tillgängliga på free agent-marknaden

NHL-säsongen 2020/21 närmar sig med stormsteg och klubbarna har kommit igång med värvningarna igen.

Men det finns fortfarande flera spelare kvar på marknaden.

Här är 15 av spelarna som ännu inte har hittat en ny klubb inför den kommande säsongen.

Om bara några dagar inleder NHL-klubbarna sina träningsläger inför den nya säsongen.

Därför har lagen börjat komma igång med att värva free agents igen och de senaste dagarna har vi fått se Erik Haula och Mikael Granlund gå till Nashville Predators, Corey Perry till Montreal Canadiens samt Mike Hoffman skriva ett tryout-avtal med St. Louis Blues.

Flera stora namn har därför fallit bort från free agent-marknaden – men det är inte helt tomt än. Värvningarna lär också bli fler då det kommer vara extra värdefullt att ha en stor och bred trupp jämfört med en vanlig säsong.

Här listar vi därför 15 unrestricted free agents som borde kunna hitta ett NHL-jobb inför den kommande säsongen.

Derick Brassard



Var tidigare en framträdande forward i New York Rangers som gjorde runt 60 poäng två säsonger i rad men därefter har det gått utför för Brassard. Han spelade okej i Ottawa Senators men har sedan floppat i både Pittsburgh Penguins och Colorado Avalanche.

Gjorde 32 poäng på 66 matcher i New York Islanders i fjol, bäst av alla tillgängliga free agents just nu. Ryktas vara på väg till Arizona Coyotes som skulle bli hans åttonde klubb i karriären. En återkomst till Islanders sägs dock fortfarande finnas på bordet för 33-åringen.

Sami Vatanen



Den tidigare World Cup-finländaren har inte riktigt lyckats nå samma offensiva höjder de senaste åren som han hade i Anaheim Ducks. Han har ändå varit en skicklig tvåvägsback för New Jersey Devils och Carolina Hurricanes som borde vara en tillgång för de flesta NHL-lagen.

Zdeno Chára



Trots att han har hunnit fylla 43 år är Zdeno Chára en av de hetaste spelarna på marknaden. Backbjässen kan bidra med mycket för NHL-lagen då han är en defensiv klippa av sällan skådat slag.

Prioriteten ska fortfarande vara en återkomst till Boston Bruins, där han varit kapten sedan 2006, men enligt hans agent ska 20 klubbar hört av sig till Chára.

Blir det en fortsättning i Boston för Zdeno Chára.Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports



Madison Bowey



Den tidigare Stanley Cup-mästaren med Washington Capitals stod för 17 poäng på 53 matcher i Detroit Red Wings, vilket inte är fy skam med tanke på hur dåliga Detroit var i fjol. Känslan är att 25-åringen fortfarande inte fått ut all sin potential. Kan lyftet komma i nästa klubb? Enligt Elliotte Friedman är Edmonton Oilers intresserade av Bowey.

Colin Wilson



En höftskada stoppade 31-åringen från spel i princip hela säsongen i fjol. Han spelade bara nio matcher i Colorado innan han tvingades ställa in säsongen. Det tidigare förstarundevalet har visat sig vara en skicklig forward för en roll lite lägre ner i hierarkin och har varit en stabil poängmakare. Frågan är om den krånglande hösten tillåter honom att spela igen nästa säsong.

Ben Hutton



En stabil back som fortfarande borde kunna göra ett bra jobb i NHL. Var framträdande i Vancouver Canucks för ett par år sedan men var inte lika imponerande i Los Angeles Kings i fjol. Han var dock en av endast fyra ordinarie spelare i Kings som gick med plus den gångna säsongen.

Andy Greene



Den 38-årige backen lämnade New Jersey Devils i våras efter 14 raka säsonger i klubben. Han trejdades till New York Islanders där han imponerade för ”Isles” under Stanley Cup-slutspelet och var en viktig pjäs i defensiven. Har tidigare uppgetts vara på väg tillbaka till Islanders men än har han inte skrivit på något kontrakt.

Andy Greene. Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Brian Boyle



36-åringen har haft några tuffa år med skadebekymmer samt drabbades av leukemi 2017. Boyle kan dock fortfarande vara användbar i NHL med sin rutin och storlek. Gjorde 15 poäng på 39 matcher i Florida Panthers i fjol.

Travis Hamonic



Valde att avstå från spel i sommarens Stanley Cup-slutspel på grund av familjeskäl och statusen är därför oklar för backen. Den oerhört stabile pjäsen lockar dock intresse från ett antal NHL-organisationer och bland annat Vancouver Canucks och Edmonton Oilers har ryktats hört sig för om Hamonic.

Justin Abdelkader



Michigan-killen köpets ut och fick lämna barndomsklubben Detroit Red Wings efter 13 raka säsonger i klubbens organisation. 33-åringen tvingas nu söka sig om efter en ny klubb. Har tappat en hel del de senaste åren och i fjol landade han på svaga noll mål och tre assist på 49 matcher i Red Wings. Sägs dock ändå locka lite intresse från NHL-lag trots det svaga fjolåret.

Jimmy Howard



Den enda målvakten kvar på free agent-marknaden. Han har bara spelat i Detroit Red Wings under sin NHL-karriär och varit förstemålvakt under nästan tio år men i fjol var ett riktigt bottennapp för 36-åringen. Han vaktade kassen i 26 matcher och snittade 88,2 i räddningsprocent samt 4,2 insläppta mål per match. Om han skriver på för ett nytt NHL-lag lär det endast vara som nödlösningsreserv.

Jimmy Howard.Foto: USA Today Sports



Matt Martin



Powerforwarden var den som delade ut flest tacklingar i NHL under hela 2010-talet, nästan 3 000 tacklingar över tio säsonger. 31-åringens offensiva produktion har inte varit mycket att skryta om de senaste åren men han kan fortfarande vara användbart för sitt slitjobb.

Karl Alzner



Alzner var en riktigt stabil tvåvägsback i Washington Capitals men lyckades inte riktigt prestera på samma sätt i Montreal Canadiens de senaste säsongerna. 32-åringen har i princip endast fått spela i AHL de senaste säsongerna. Trots det kan backen vara aktuell för ett NHL-jobb – och bland annat Boston Bruins sägs vara intresserade av hans tjänster.

Mirco Müller



Den 25-årige schweizaren blev inte kvar i New Jersey Devils och står nu utan kontrakt. HC Davos har ryktats vara intresserade av att plocka hem backen men det ser inte så troligt ut. Den storväxte försvararen sägs nämligen ha lite intresse från NHL-klubbar.

Trevor Lewis



Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren har spenderat hela sin karriär i Los Angeles Kings men blev inte kvar i klubben. 33-åringen stod för tolv poäng i fjol men har sina främsta egenskaper i defensiven samt i boxplay. Ska ha intresse från ett antal NHL-lag.

