Kaptenen missar säsongsinledningen – på grund av sjukdom

Om bara några dagar ska NHL-klubbarna dra igång sina träningsläger inför den stundande säsongen.

Chicago Blackhawks ser dock ut att få göra det utan sin stjärncenter och kapten Jonathan Toews.

Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska Toews drabbats av sjukdom som kommer hålla honom borta från spel under säsongsinledningen.

As per @DarrenDreger and me, Blackhawks captain Jonathan Toews won't be at camp and will miss the start of the season due to illness. Expect official announcement shortly from the team.