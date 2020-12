Tror på Fredrik Händemark i NHL: "En klok spelare"

Fredrik Händemarks NHL-äventyr är på väg att starta. En som tror att han kommer att slå sig in i San Jose Sharks är klubbens svenska scout, Shin Larsson.

– I den rollen vi ser honom i där borta tror vi att han kommer passa in väldigt bra, säger Larsson till hockeysverige.se.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tanken var att Fredrik Händemark från lilla Björbo i Dalarna skulle inleda säsongen för San Jose i NHL. Nu satte pandemin stopp för det. I stället lånades 27-åringen ut till Malmö i SHL. Där svarade han för sex mål och totalt 15 poäng på 25 matcher innan han – ”äntligen” – fick åka över till USA för att försöka ta en plats i NHL förra måndagen.



I en intervju med hockeysverige.se innan avresan fick han frågan om han nu känner sig redo för att ta steget in i NHL.

– Helt klart att jag känner mig mogen. Däremot har jag aldrig spelat på liten rink. Förmodligen blir det en annorlunda hockey med bättre kvalité och bättre spelare.

– Det blir ett par nivåer upp att slå sig in i världens bästa liga så det gäller att vara lyhörd i början och fråga mycket samtidigt som jag måste försöka anpassa mig snabbt till den lilla rinken, göra mina arbetsuppgifter jag får.



Shin Larsson från Tällberg, på andra sidan Leksand jämfört med Björbo, har jobbat som scout för San Jose sedan 2008. Han har varit högst delaktig i att Händemark kom att hamna i organisationen. Larsson tror också att masen har en fin framtid i NHL.

"HANS MÖJLIGHETER ÄR VÄLDIGT BRA"

– Vi tror att hans möjligheter i San Jose är väldigt bra, säger Shin Larsson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Ullvi som ligger i utkanten av Leksand.

– Han är 27 år gammal nu och har redan hunnit med rätt mycket på här på hemmaplan. En ”late bloomer” som vi hoppas nu kommer gå in i sin bästa tid under sin karriär.

– I den rollen vi ser honom i där borta tror vi att han kommer passa in väldigt bra.



I vilken roll vill ni se honom i?

– Som en stabil center i tredje-, fjärdefemma. En som kan hjälpa oss med tekningar men också i ”special teams”. Dels i ”PK”, men jag hoppas att han även får chansen i ”PP”. Han kan vinna puckar åt oss i anfallszonen och vara en stor kropp framför motståndarnas målvakter, vara där för att böka och ha sig. En klok spelare.

Foto: Avdo Bilankovic/Bildbyrån



Var det svårt för dig att övertyga San Joses organisation att han var en spelare för er?

– Nej, det tycker jag inte. Dom lyssnade på mig och ser hans också hans kvalitéer. Plus, efter killarna vi jobbat in under åren; Melker (Karlsson), Tomas Hertl, Marcus Sörensen, Tim Heed, Radim Simek och så vidare har vi fått ett stort förtroende hos tränarna.

– Tränarna litar på oss. Tar vi dit en kille så gör vi det inte för sakens skull utan för att det är duktiga hockeyspelare.

– Sedan är det inget som utlovas till dom utan spelarna måste fortfarande visa att dom klarar av jobbet när dom kommer över.



Hur tror du det kommer bli för Händemark från Björbo med 600 invånare att flytta till solen i San Jose?

– (Skratt) Exakt. Det får vi se. Jag vet inte ens om han varit i USA tidigare. Det kan vara hans första resa över dit. Mycket kommer annorlunda, men det har varit ett annorlunda år överhuvudtaget. Då kanske det passar bättre på det viset att åka över nu, avslutar Shin Larsson.

San Jose Sharks inleder sitt träningsläger i Scottsdale, Arizona, på nyårsafton. Detta på grund av de restriktioner mot kontaktsport som finns i Santa Clara County, där klubbens hemarena SAP Center ligger.

Sharks har sin första match för säsongen schemalagd mot Arizona Coyotes den 14 januari.





