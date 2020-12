Slår till i SHL-comebacken – efter mer än sex år i NHL

Hösten 2014 tog Melker Karlsson sitt pick och pack och lämnade Skellefteå AIK för att testa lyckan i Nordamerika. Efter 396 matcher för San Jose Sharks och totalt sex säsonger i NHL återvände han i kväll till SHL och Skellefteå.

Efter att ha skrivit kontrakt med västerbottningarna för resten av säsongen gjorde han comeback i hemmamötet med Örebro.

Och där fick han något av en drömstart.

Efter att Rodrigo Abols skjutit 1–0 för gästerna kvitterade Karlsson matchen drygt 14 minuter in i första perioden. Med en subtil styrning framför mål fick han pucken förbi Jhonas Enroth i powerplay.

– Det var en jätteliten touch, men skönt få se den gå in. Vi hade pratat om att få in mer folk framför mål och störa målvakten, säger Melker Karlsson till C More.

– Det tillhört mitt spel att vara där framför och jaga puckar och så där.

Efter mer än sex år i NHL trivdes 30-åringen med att vara tillbaka i svensk ishockey.

– Det är kul. Det finns mycket ytor och man ser mycket möjligheter.

Skellefteå leder med 3–1 efter 40 minuter sedan Niclas Burström och Darren Nowick gjort hemmalagets övriga mål.

