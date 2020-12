Efter Stanley Cup-finalen - ex-stjärnan får ny NHL-chans

Inför säsongen 2019/20 fick Corey Perry finna sig i förödmjukelsen att bli utköpt ur sitt kontrakt med Anaheim Ducks. Detta efter 14 säsonger och närmare 1 000 matcher för klubben.

Ny klubbadress blev Dallas Stars, som han under fjolårssäsongen var med om att ta till Stanley Cup-final.

Någon fortsättning i Dallas blir det inte för 35-åringen. Under måndagen kom beskedet att Perry är klar för sin tredje NHL-klubb. Detta i form av Montréal Canadiens.

Kanadensaren har tecknat ett ettårskontrakt med klubben värt 750 000 dollar.

BLEV HELA NHL:s MVP

Corey Perry var hela NHL:s målkung säsongen 2010/11, då han svarade för 50 mål och 98 poäng på 82 matcher. Samma säsong fick han Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. Detta i konkurrens med Daniel Sedin som vann poängligan samma säsong.

Perry har under senare år tappat kraftigt i effektivitet och blev utköpt av Anaheim efter att ha svarat för tio poäng (6+4) på 31 matcher under 2018/19. Han hade då två säsonger kvar på ett kontrakt som i genomsnitt var värt 8,625 miljoner dollar. Ducks betalar därför veteranen två miljoner dollar per säsong till och med säsongen 2022/23 för att kompensera honom för utköpet.

Under NHL-karriären har Corey Perry svarat för 797 poäng på 1 045 matcher. Han är också medlem i Triple Gold Club efter att ha vunnit Stanley Cup med Anaheim 2007, OS-guld med Kanada 2010 och 2014 samt VM-guld 2016.

TV: Stoppades från JVM – kritisk till reglerna