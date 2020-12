Veteranmålvakten får tryout i Capitals

Efter tio raka säsonger i Ottawa Senators verkar nu Craig Anderson vara på väg till en ny NHL-klubb.

Den 39-årige målvakten har nämligen skrivit ett tryout-kontrakt med Washington Capitals.

#Caps sign goaltender Craig Anderson to a professional tryout agreement. Anderson, 39, registered an 11-17-2 record with a 3.25 GAA and a .902 save percentage in 34 games with Ottawa last season.