Drömmålet - i svenska storsegern

Medan Tjeckien krossade Slovakien med 6-0 i genrepet har Sveriges lag mestadels suttit isolerade på sina respektive hotellrum - och fått förbereda sig för JVM utan någon träningsmatch. Kanske var det just den ringrosten som gjorde att Tjeckien näst intill tog det spelmässiga kommandot i inledningen av matchen.

Det tog i alla fall det målmässiga, när forwardsstjärnan Jan Mysak överlistade den annars starkt spelande Hugo Alnefelt i den svenska kassen. Tjecken tog då ledningen med 1-0 efter drygt tio minuters spel. Den tjeckiska ledningen varade dock bara i 32 sekunder. Sen hittade Victor Söderström fram till Arvid Costmar som elegant stötte in 1-1. Det var ett resultat som stod sig en bra stund - men i mitten av den andra perioden lossnade det helt plötsligt för Juniorkronorna.

BJÖD PÅ DRÖMMÅL

Inom loppet av sju minuter stod Sverige för ett mäktigt ryck. Albin Sundsvik gjorde 2-1. Emil Heineman kontrade sedan in 3-1 i boxplay. Därefter ordnade Theodor Niederbach 4-1. Redan där kändes segern klar.



– Vi är noggrannare med pucken och noggrannare med linjerna. Vi åker mer skridskor och får med oss lite utvisningar tack före det, säger Albin Sundsvik i SVT apropå den fina andra perioden och att hans kasse kom i just powerplay.

I slutperioden fick vi dock se ytterligare ett par svenska mål - och 5-1-kassen var ett mål som förmodligen kommer ses som hela turneringens snyggaste. Frölundabjässen Elmer Söderblom fick pucken nära mål, satte klubban bakom sina egna ben - och tryckte in pucken i nättaket. Noterbart är att Söderblom gjorde målet på Nick Malik - hans pappa Marek gjorde ett nästan exakt lika mål när han spelade för New York Rangers. Ett mål som blev en omedelbar klassiker.







Det var inte slut efter Söderbloms drömmål. Det kom också ett 6-1-mål från Joel Rönnmarks manskap. Oscar Bjerselius , som satt som extraforward under stora delar av matchen, såg till att ta sig in i målprotokollet. Och sen kom 7-1 via Noel Gunler som pricksköt in matchens avslutande kasse i powerplay.

Härnäst väntar Österrike för svensk del, natten till tisdag.