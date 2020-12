Forna storlöftet får try out-kontrakt med NHL-klubben

Michael Del Zotto draftades i förstarundan 2008 och NHL-debuterade för New York Rangers 2009.

Del Zotto ansågs ha en stor framtid i världens bästa hockeyliga och stod som 21-åring för 41 poäng på 77 matcher för Rangers. Sedan dess har 30-åringen haft svårt att leva upp till förväntningarna som följde.

Han har förvisso lyckats hålla sig kvar i ligan, men Del Zottos status har sjunkit under åren och efter att han inte hittat någon ny klubbadress under hösten har han nu accepterat ett provspelskontrakt med Columbus Blue Jackets.

Det bekräftar NHL-klubben via sitt Twitter-konto.

NEWS: #CBJ sign D Michael Del Zotto to a pro tryout contract. The 30-yr-old has 56-180-236, 272 PIM in 657 games w/ NYR, NSH, PHI, VAN, STL and ANA in 11 NHL seasons. The 6-0, 195 native of Stouffville, ON tallied 2-13-15, 14 PIM and was +5 in 49 GP with Ducks in 2019-20. pic.twitter.com/AAoP8CXRlt