Mästarna överens med genombrottscentern

Anthony Cirelli var en av fjolårets genombrottsmän i NHL. Under grundserien svarade 22-åringen för 44 poäng (16+28) på 69 matcher, men visade framför allt upp ett tvåvägsspel i världsklass – något som många tror kommer att göra honom till en framtida vinnare av Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward,

På grund av Tampas problematiska lönetakssituation har det varit svårt att finna utrymme att sajna Cirelli till ett nytt kontrakt. Men efter beskedet att Nikita Kutjerov kommer att missa hela grundserien på grund av den höftoperation han ska genomgå nästa vecka fick general managern Julien BriseBois nya pengar att leka med.

Det utmynnade på julafton i att Lightning skrev ett nytt treårskontrakt med Cirelli värt i genomsnitt 4,8 miljoner dollar per säsong.

Den unge centern kommer att tjäna 2,3 miljoner dollar den här säsongen, 4,8 säsongen därpå och 7,2 under 2022/23. Enligt Pierre LeBrun på TSN och The Athletic är det precis samma kontrakt som backen Michail Sergatjov sajnade med Lightning under hösten.

Anthony Cirelli draftades ursprungligen av Lightning i tredje rundan 2015. Han har gjort 168 NHL-matcher och noterats för 90 poäng.

Year 1, $2.4 M ($1.5 M sb plus $900k salary)

Year 2, $4.8 M ($1.5 M sb plus $3.3 M salary)

Year 3, $7.2 M all salary

AAV $4.8 M

It's the exact same deal as Sergachev https://t.co/ehwx6d5ZY1