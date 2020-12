UPPGIFTER: 40-åringen förlänger karriären

Ryan Miller är med sina 40 år NHL:s äldste målvakt. Han debuterade i ligan redan säsongen 2002/2003 och har gjort 780 matcher. Med det är han på 21:a plats i historien - en match bakom Mike Vernon på platsen framför. Av aktiva målvakter är bara Marc-André Fleury (och pausande Henrik Lundqvist) före.

Men av allt att döma kommer Miller få chansen att i alla fall passera Vernon och ta sig in topp-20 genom alla tider. Enligt Sportsnets Nick Alberga ser 40-åringen ut att skriva på för en säsong till med Anaheim Ducks.

Vezina Trophy-vinnaren från 2010 har varit backup till stjärnmålvakten John Gibson de senaste tre åren, och det ser ut att bli ett fjärde. Miller behöver bara tre segrar till för att passera självaste Dominik Hasek i alla tiders vinstliga i NHL. Tar den tidigare världsstjärnan 13 segrar till blir han den 14:e målvakten i NHL-historien att nå 400 segrar.

Förra säsongen vann Anaheimmålvakten nio av 19 matcher, räddade 90,7 procent av skotten och släppte in 3,1 puckar per match.

