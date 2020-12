En stor hockeykarriär är över. Förra veckan meddelade Alexander Steen att han tvingas sluta efter drygt 1 000 NHL-matcher. Pappa Thomas Steen ser tillbaka på sonens åstadkommanden med stor stolthet.

– Då man pensionerade min tröja (i Winnipeg) var han med på isen. Allt som hände den dagen verkar gett honom något slags driv, säger Steen den äldre till hockeysverige.se.



Under förra veckan kom beskedet att en av våra stora hockeyspelare, Alexander Steen, slutar. Anledningen till att han gör det, trots ett år kvar på kontraktet med St. Louis Blues, är att ryggen inte längre håller för spel.

36-åringen har under sin karriär vunnit både SM-guld 2003 med Frölunda och Stanley Cup 2019 med St Louis. Han har dessutom spelat 1 018 NHL-matcher och svarat för 245 mål och totalt 622 poäng. Vid OS 2014 var han med i det lag som tog silver i Sotji.

Men nu är alltså karriären över. Det är något som hans pappa, Thomas Steen, givetvis tycker är tråkigt men samtidigt förståeligt.

– Det kom upp att Alexander skulle sluta för några veckor sedan. Han sa då inte så mycket mer, men sedan berättade han det för oss på kvällen för några dagar sedan. Morgonen efter annonserade Blues ut han skulle sluta spela, berättar Thomas Steen och fortsätter:

– Jag såg i somras att han inte mådde bra. Han har haft många skador och var inte riktigt frisk och kunde inte spela alla matcher i slutspelet. Det kändes redan då att det gick åt det här hållet. Samtidigt vet jag att han gärna ville fortsätta och avsluta med den här säsongen.



Är det ryggen som varit hans största problem?

– Ja, men han har även haft hjärnskakningar flera gånger. Det var ryggen som han hade mest besvär med i somras.

– Ryggbesvären gjorde att det nästan blev jobbigare för honom att träna än spela matcher. Matcherna är några byten där du får komma in emellan och sätta dig ner. Under träningarna kör du under en och en halv timme där sista 15-20 minuterna brukar vara värst. Har du dessutom ryggproblem så är det inte lätt. Det tar även mentalt väldigt hårt.

BLEV PAPPA NYLIGEN

Alexander Steen har nyligen blivit pappa. Barnet föddes en månad för tidigt och låg i kuvös. Om det påverkat hans beslut att sluta vet inte farfar Thomas.

– Det är bara något han känner och vet. Alexander fyller 37 år i vinter. Det är också i den åldern det kommer mycket tankar om framtiden.

– Vi får se vad han hittar på härnäst. Det blir säkert inte något tråkigt, skrattar Thomas Steen som är imponerad över det driv sonen haft kring sin hockey.

– Vi pratade med varandra om det här för någon dag sedan, då man pensionerade min tröja var han med på isen. Allt som hände den dagen verkar gett honom något slags driv.

– Sedan dess har han varit fokuserad och varit i vinnande lag så många gånger under åren, alltså från åtta, nio års ålder. Det här har aldrig släppt någon gång utan han har bara kört på och aldrig accepterat att andra inte har samma driv. Han är enorm på det viset.

När du som pappa ser tillbaka på hans karriär, vilka känslor får du då?

– Jag tycker att han varit enormt duktig och vet allt han har gjort runt omkring. Det är otroliga saker.

– Jag minns då vi flyttade till Berlin då jag skulle spela där. Första två veckorna i Berlin, jag tror han var 12, 13 år då, satte han sig på en buss och åkte tolv timmar in i Slovakien med ett lag där han inte kände någon. Ingen i laget kunde engelska heller.

– Han har haft en otrolig resa och har hela tiden varit så himla fokuserad. Det har varit otroligt att följa hans resan och jag är väldigt stolt över honom. Vi får hoppas att han får det lite lugnare framöver.

Alexander Steen under sin dag med Stanley Cup i Sundsvall sommaren 2019.Foto: Bildbyrån/Pär Olert



"HÖJDPUNKTEN I MIN KARRIÄR OCKSÅ"

Tror du han ser Stanley Cup-vinsten 2019 som höjdpunkten i hans karriär?

– Ja, men det är nog höjdpunkten i min karriär också, skrattar Thomas Steen och fortsätter:

– Jag fick vara med under slutspelet och åkte även med på bortamatcher. Det var en helt otrolig upplevelse. Även om jag själv spelade väldigt länge så hade jag ingen aning om vilken häftig upplevelse det kunde vara att gå till semifinal och final.

– Finalen gick till sju matcher och att då få vinna på bortaplan i Boston… Det var en enorm resan med alla fans som slöt upp runt omkring.

Hann du själv njuta eller var du mest nervös?

– Jag bara njöt hela tiden och lika fokuserad som då jag spelade (skratt). När en match var slut var det en eller två dagar emellan så då väntade jag bara på nästa match. Hela den resan var otroligt kul.



Tror du Alexander kommer jobba med något inom hockeyn framöver?

– Jag är inte riktigt säker, men jag tror det eftersom han haft en sådan passion för sporten under hela sitt liv. Han växte uppe i Winnipeg och har alltid haft ett enormt hockeyintresse.

– Samma sak med alla hans kompisar, det har alltid varit hockey så det sitter djupt i honom. Jag skulle nog tro att det ändå blir något inom hockeyn, avslutar Thomas Steen.



