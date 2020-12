Pånyttfött intresse – flera lag jagar centern

Det finns fortfarande ett flertal högklassiga NHL-spelare som inte har någon klubb klar inför den stundande NHL-säsongen.

När NHL nu har spikat datumet för premiäromgången, 13 januari, så startas därför en kapplöpning kring toppnamnen som är kvar på free agent-marknaden.

En av de klubblösa spelarna är finländske centern Erik Haula som i fjol representerade både Carolina Hurricanes och Florida Panthers.

För två månader sedan uppgav 29-åringens agent att mellan tio och tolv klubbar hade visat legitimt intresse för att värva Haula.

Det intresset svalnade dock då klubbarna höll hårt i pengarna i den osäkra situationen som rådde under hösten.

Nu när säsongen är på väg att kicka igång återupptas dock jakten och David Pagnotta på The Fourth Period uppger att minst fem NHL-klubbar nu återigen har hört av sig till Erik Haula och hans agent för att försöka värva finländaren.

More than 5 teams have circled back on UFA centre Erik Haula expressing interest recently. Nothing close at this hour, but talks have picked up again. He's got options.