NHL-svensken tvingas ställa in säsongen

NHL kommer att återvända från den 13 januari.



Men en som inte kommer att vara med och spela under den kommande säsongen är Oscar Klefbom.

Under måndagen meddelade nämligen Edmonton Oilers general manager Ken Holland att svensken kommer att tvingas stå över hela årets säsong på grund av den axelskada som han lider av.

27-åringen kommer att behöva operera axeln inom en snar framtid och kommer därför att behöva genomgå en lång rehabiliteringsperiod.

