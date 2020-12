SHL-klubben förstärker – värvar NHL-meriterad forward

Förra veckan förstärkte Oskarshamn laget med Nick Olesen på ett korttidslån. Nu värvar man en mer permanent förstärkning.

Kanadensaren Max Veronneau, som spelade fyra NHL-matcher för Ottawa Senators förra säsongen, är klar för spel i Smålandsklubben.

– Max har väldigt bra fart in mot kassan och går på insidan in mot mål. Vi behöver förstärka laget och i Max ser vi de egenskaperna som vi letat efter under lång tid nu. Han har bra storlek och vi tror och hoppas att han kommer kunna göra skillnad för oss, säger sportchefen Thomas Fröberg till klubbens hemsida.

Förutom de fyra NHL-matcherna med Senators spelade den 25-årige kanadensaren 36 matcher i AHL för Belleville och Toronto. På dessa matcher blev det totalt tio poäng.

Totalt har Veronneau noterats för fyra poäng (2+2) på 16 NHL-matcher med Ottawa.

Veronneaus kontrakt med Oskarshamn sträcker sig säsongen ut.

