Tung förlust för Tre Kronor

Tre Kronor fick en bra start på dagens match och hade övertaget efter att Tjeckien drog på sig flera utvisningar i början av den första perioden.

Ledningen kom sedan också då Jonatan Berggren satte sitt första mål i Tre Kronor-tröjan.

Det var alltså svenskt i topp efter 20 spelade minuter men i den andra perioden svängde matchen ordentligt och tjeckerna kunde kvittera, ta ledning och dra ifrån i mittperioden.

Ställningen var 3-1 till Tjeckien inför den tredje och avgörande perioden och det blev inte bättre under de sista 20 minuterna.

I stället satte Tjeckien 4-1 vilket även blev slutresultatet.

Sverige avslutar alltså Channel One Cup med fyra poäng efter seger mot Finland, strafförlust mot Ryssland och nederlag mot Tjeckien. Senare under dagen avgörs vilka som vinner Channel One Cup mellan Ryssland och Finland.

