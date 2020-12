Stjärnan blir kanadensisk lagkapten i JVM

Kanada har utsett vilka spelare som ska leda laget med kaptensroller under den stundande JVM-turneringen i Edmonton.

Sent under gårdagskvällen meddelade Kanada att Chicago Blackhawks-forwarden Kirby Dach kommer att vara lagkapten för det namnstarka laget under turneringen, samtidigt som storlöftena Bowen Byram och Dylan Cozens kommer att vara assisterande kaptener.

– Jag kommer att leda med exempel och jag är inte rädd att ställa mig upp och säga saker i omklädningsrummet när det behövs. Jag kommer att ha den mentaliteten här, säger Dach enligt The Athletics Scott Wheeler.

Dach är en av totalt 20 spelare i det kanadensiska laget som draftats i förstarundan, då han valdes som tredje spelare totalt av Chicago i 2019 års NHL-draft.

Den gångna säsongen stod 19-åringen för 23 poäng på 64 grundseriematcher för Blackhawks.

